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Ljubav ne poznaje granice, godine, ni vreme, a to može potvrditi i popularni par, Goca Tržan i njen 14 godina mlađi suprug Raša Novaković. Njih dvoje inače zajedno učestvuju u svakodnevnim obavezama, a sada su rešili da naprave predah i priušte sebi zasluženi odmor.

Goca i Raša otputovali su u Afriku, odakle su se oglasili nizom fotografija na kojima se prepuštaju strastvenom zanosu na plaži. Golišavi, u kupaćim kostimima, nisu skidali ni pogled, ni ruke jedno sa drugog, a Goca je ostavila samo kratak komentar koji govori više od 1.000 reči.

1/4 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Novaković u strastvenom zanosu Foto: Printscreen Instagram

- Samo nas dvoje - napisala je ona ispod fotografija objavljenih na Instagramu.

"Nikad nije odustao od mene"

Goca je jednom prilikom za domaće medije govorila o svom odnosu sa Rašom, kada je pružila detaljniji uvid u snagu njihove ljubavi:

- On nikada nije odustao od mene, ni od Lene, ni od našeg posla, ni od bilo čega. Paradajz zeleni, koji se zaljubio u ružu crvenu, ne postoji ništa što opisuje bolje to koliko smo nas dvoje bili različiti. Zapravo smo isti, ali su ljudi mislili da smo različiti, a zapravo opstajemo već 15 godina.

1/10 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/K1

"Udario tuk na luk"

Osim što je priznala da sebe smatra teškom osobom, dala je recept za savršen brak:

- Luda sam ja i teška za trpeti, a ni moj muž nije ništa bolji, udario tuk na luk što bi rekli. To je jedini način da nas dvoje budemo u braku sa nekim toliko godina, a to je, ja u stvari volim kad mi neko pruži otpor kao i svaka žena - rekla je ona tada i dodala:

- Moj muž ima malo te mudrosti i kaže da su žene kao životinjice i gamižu od pete, malog prsta, pa uz leđa. Onda se uhvatiš za leđa, ako me preskočiš, ja tada kad te osetim na ramenima moram da se protresem i onda ti kreneš ponovo. Sve moje drugarice su bile tog stava da je u pravu - jasna je bila Goca tada.

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