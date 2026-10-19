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Pevačica Tea Bilanović je bez ustezanja odgovarala na brojna pitanja o svom privatnom životu, ljubavnim odnosima i karijeri. Tom prilikom osvrnula se na teške trenutke kroz koje je prošla, otkrila detalje o sadašnjem partneru, ali i progovorila o neprijatnim situacijama koje je doživljavala tokom nastupa.

Njeni odgovori privukli su pažnju, posebno kada je reč o bivšim partnerima, nasilju koje je prijavila i iskustvima koja su ostavila trag na njen život.

Progovorila o nasilju od bivšeg

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscreen, Print Screen, Kurir

Jedno od najpotresnijih pitanja odnosilo se na njenu nekadašnju vezu sa Milanom Jankovićem Čorbom, za kog je potvrdila da ju je, kako tvrdi, fizički i psihički maltretirao.

- Da. I fizički i psihički. Prijavila sam ga za nasilje, to i dalje stoji na sudu – otkrila je Tea.

Pevačica je priznala i da je nakon tog odnosa nastavila da odlazi na psihoterapiju, koju je pohađala i ranije, a na koju ide i danas.

Kako je objasnila, razlozi zbog kojih traži stručnu podršku menjaju se tokom vremena, ali joj je važno da nastavi da radi na sebi.

Bivšem dečku platila fakultet

Tea se osvrnula i na svoju nekadašnju ljubav, potvrdivši da je bivšem partneru platila fakultet. Ipak, prema njenim rečima, on nije umeo da ceni ono što je učinila za njega, a njihova veza ubrzo se završila.

Govoreći o propalom braku, odbacila je tvrdnje da je do razvoda došlo zato što je samo ona zarađivala.

Brak je propao verovatno zato što nismo bili jedno za drugo, a drugo zato što me prevario i varao generalno – rekla je pevačica.

Tea je otkrila i da se udala sa 21 godinom, ali da je brak trajao svega četiri meseca, nakon čega je usledio razvod.

Ljubav sa doktorom

Pevačica je tokom gostovanja potvrdila da je njen sadašnji dečko lekar, odnosno hirurg, kao i da je od početka prihvatio njen posao i način života.

Tea je ranije otkrila i da su se upoznali kada je išla na operaciju slepog creva, a sada je jasno stavila do znanja da joj je važno što partner razume njenu profesiju.

- Pa ne bi mi bio dečko da nije prihvatio to – poručila je kroz razgovor.

O Ani Nikolić i Raletu

Bilo je reči i o Ani Nikolić, kao i o spekulacijama da je pesma koju je Tea snimila prvobitno bila namenjena poznatoj pevačici.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u problemima Foto: ATA images, Printscreen

Tea je istakla da ne zna sa sigurnošću kome je pesma prvobitno bila namenjena, ali je iznela svoje mišljenje o čitavoj situaciji.

Osvrnula se i na glasine da joj je Ana Nikolić pretila zbog navodne veze sa Raletom, što je odlučno demantovala.

- Ne, ne, nikako. Nismo bile u takvom kontaktu, čak nismo uopšte u nikakvom kontaktu. Jedini kontakt koji smo imale je kada je Rale sa njom bio na mojoj svirci i tad je bila super prema meni i ona i on – objasnila je Tea.

Doživela neprijatnost na nastupima

Tea je otkrila i da je tokom nastupa doživljavala veoma neprijatne situacije, uključujući incidente na svadbama i u klubovima.

Kako je ispričala, jednom prilikom gost je uporno zahtevao da bend iznova svira istu pesmu. Kada su pokušali da mu objasne da to nije moguće, počeo je da ih gađa čašama, a među onima koje su se našle na udaru bila je i ona.

Pevačica je navela i da se u jednom klubu dogodilo da je muškarac polije crvenim vinom jer nije znala pesmu koju je tražio.

Tom prilikom istakla je da i pevači imaju pravo da ne poznaju svaku pesmu, te da takve situacije ne bi smele da budu povod za agresivno ponašanje.

- Desilo mi se više puta, ali jednom sam ispričala da se desilo. Nije ništa bilo meni lično namenjeno, prosto, uhm, čovek je tražio da se svira jedna pesma sto puta, bukvalno sto puta i bend je pokušao, to jest i ja sam bila u tom momentu ispred benda. Pokušala sam da objasnim da ne može zaredom da se svira jedna te ista pesma i eto, onda je počeo da nas gađa čašama, mene usput i tako. Bilo je momenata i gde, u, u klubu gde, gde je čovek polio crveno vino po meni zato što nisam znala pesmu. Mislim i mi pevači imamo pravo da ne znamo neku pesmu.

Malo je poznato da je Tea jedno vreme radila i u Švedskoj, gde je bila angažovana na više bolničkih odeljenja. Kako je otkrila, najviše je radila sa decom sa cerebralnom paralizom, autizmom i Daunovim sindromom, a kasnije i u staračkom domu.

Govoreći o finansijama, priznala je da je njen život često išao iz krajnosti u krajnost, te da je bilo perioda kada je živela veoma dobro, ali i onih kada se suočavala sa velikim izazovima.

Pevačica se prisetila i saobraćajne nesreće tokom koje je izgubila svest, nakon što je glavom udarila u šoferšajbnu ili volan.

Nedavno je prošla i kroz hitnu operaciju slepog creva, koja ju je, kako je navela, zatekla potpuno neočekivano.

Otkrila ko joj je pretio i uništio kola

Tea je govorila i o neprijatnostima koje je doživljavala van scene, uključujući oštećenje automobila, skidanje registarskih tablica i preteće poruke.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscreen, Print Screen, Kurir

Kako je objasnila, uspela je da otkrije ko stoji iza jedne poruke, dok za ostale incidente ima određene sumnje, ali ne može sa sigurnošću da tvrdi ko je odgovoran.

- Za jednu poruku jesam. To je bio taksista, komšija iz zgrade, iz ulaza, a za ostale ko mi je skidao tablice i ko mi je obio auto, na to sumnjam ko je, ali ne mogu da tvrdim jer ne znam im ni imena, a tog taksistu sam videla na kameri.

Kurir.rs/Blic