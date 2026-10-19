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Svega nekoliko meseci nakon smrti voljenog muža i muzičke legende Andrije Bajića, Mala Cana se suočava sa teškim zdravstvenim stanjem, a kako Kurir ekskluzivno saznaje, trenutno se nalazi u bolnici gde je sutra čeka i operacija.

Kako bismo proverili informacije do kojih smo došli preko izvora, pozvali smo Malu Canu koja nije bila u situaciji da razgovara, te nam je poslala poruku:

"Sve je u Božjim rukama"

- Ja sam došla zbog jakog bola u stomaku. Ni ne sećam se ničega, samo da sam se ujutru probudila u bolnici. Bol je bila velika, danima mi umiruju upalu. Vide da sam uplašena, pa me ohrabruju. Od igle se bojim, do sada se nisam nikad operisala. Znam da je doktor dobar, svi ga hvale. Inače je jako ljubazan sa pacijentima. Bez obzira na to ko je pacijent, on lepo porazgovara, predan je poslu maksimalno. Prosto nema radno vreme, ne ostavlja pacijente, iako mu prođe radno vreme. Daće gospod Bog da budem dobro. Sve je u njihovim rukama, i Božjim. Nekako sam u duši mirna, prosto ne mogu sebe da razumem. Ako sve prođe kako treba, Bogu hvala i doktoru i celom timu oko njega. Ako ne, mene će moj Andrija dočekati - napisala nam je Mala Cana koja je, uprkos velikim bolovima, uspela da odgovori na poruku.

Mala Cana Foto: Pritnscreen/Instagram

Nedavno napadnuta

U poslednje vreme, teški trenuci postali su svakodnevna borba sa kojom se Cana stojički nosi. Pre svega nedelju dana, pevačica je zadobila duboke rane, ogrebotine i velike podlive na nozi kada ju je napao pas. Zbog naknadnog pogoršanja zdravstvenog stanja i stomačnih tegoba.

Nakon što su u javnost dospeli snimci na kojima se vide ozbiljne povrede, Mala Cana je potvrdila da je primila prvu pomoć, ali je otkrila i da su joj tokom samog napada upućivane uvrede i pretnje.

00:31 Malu Canu izujedao pas Izvor: Kurir

- Mene su tamo, kad me ujeo pas, psovali, govorili su mi pogrdne reči. Pričali su mi koliko su jaki. Tad me je izujedao njihov ker i ja sam otišla kod kumova u Pančevo i bila sam sredila nogu, sve to. Dali su mi sve što mi treba, ali danas mi je pozlilo u stomačnom delu i sada ne znaju šta je - izjavila je Mala Cana tada.

U telefonskom razgovoru iz bolničke postelje, pevačica je objasnila u kakvom se stanju nalazi. Na pitanje šta se tačno dogodilo, kratko je navela: "Imala sam neki napad".

Kako je tada navela, slučaj je prijavila policiji:

- Sve je prijavljeno policiji. Otišlo je sve predaleko. To sa nogom je završeno, primam injekcije, idem na previjanja - rekla je Mala Cana za "Telegraf".

Život je, čini se, Maloj Cani u kratkom periodu doneo više teških udaraca, a ostaje nada da će i ovu bitku uspeti da dobije i da će se uskoro oporaviti.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

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