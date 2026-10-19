Slušaj vest

U "Eliti 10" nas sutra očekuje veče koje će verovatno promeniti dalji tok dešavanja u Beloj kući. Osim što će se takmičari zabaviti na velikoj žurki, Veliki šef je rešio da ih malo prodrma.

S obzirom na to da je gotovo svaka žurka napravila je totalni preokret u rijalitiju i sutra će dobra atmosfera podgrejati brojne odnose, a za to će biti zadužen poznati pevač Đorđe Đinović, unuk legendarnog pevača Predraga Cuneta Gojkovića.

Međutim, tu nije kraj iznenađenjima.

On neće biti sam, već će mu društvo praviti i sjajna pevačica Goga Gačić koja je nedavno stavila tačku na svoj brak, nakon što ju je muž prevario.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Goga će svojom harizmom i slavujskim glasom napraviti atmosferu koja će se dugo prepričavati, s obzirom na to da je ona poznata kao neko za čiji se nastup uvek traži karta više.

Osim njih dvoje, na ovoj žurki će im se pridružiti i dodatno usijati atmosferu i DJ Brazilis.

Goga sija nakon razvoda

Nakon razvoda od kolege Marka Gačića, sa kojim ima dvoje dece, pevačica Goga Gačić ponovo se u potpunosti posvetila poslu i muzičkoj karijeri, koju je zbog porodičnih obaveza jedno vreme stavila u drugi plan.

Podsetimo, Goga je jednom prilikom za medije iskreno govorila o razvodu govorila i tada istakla da su ona i Marko zbog dece ostali u korektnim odnosima.

1/9 Vidi galeriju Marko i Goga Gačić Foto: printscreen YT, Printscreen/Instagram

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila je ona tada za "Blic", a potom dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

I dalje se čuju

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

Podsetimo, Marko Gačić i njegova nova devojka sa kojom je prevario Gogu, a koja je u drugom stanju, otputovali su u Beč i odmah se oglasili zajedničkom fotografijom na kojoj izgledaju jako zaljubljeno, detaljnije OVDE.

BONUS video: