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Pevač Milan Stanković pre nekoliko godina napustio je muzičku scenu. Određeno vreme posvetio je obilasku pravoslavnih manastira i svetih mesta u potrazi za duhovnim spokojem, pa su se u javnosti pojavile tvrdnje da planira da se zamonaši. Ipak, izvesno je da je pevač estradna svetla zamenio mirnijim, duhovnim načinom života.

Prema pisanju domaćih medija Milanova iznenadna odluka da prekine karijeru najteže je pogodila njegovu majku Milenu i sestru Nastasiju, koje su gajile velika očekivanja od njegove muzičke budućnosti. Bliski sagovornik istakao je nedavno da su njih dve neizmerno patile kada je odustao od svega što je godinama gradio na sceni:

1/9 Vidi galeriju Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook, Damir Dervišagić

- Njih dve su se mnogo borile i žrtvovale za njegovu karijeru. Bile su mu velika podrška od prvog dana kada je počeo da se takmiči u "Zvezdama Granda". Imale su veliku želju da on uspe, i taman kada mu je krenula karijera uzlaznom putanjom, njemu je nešto kvrcnulo i više ga ništa od toga nije interesovalo. Nikome iz njegovog okruženja nije bilo jasno zašto - započinje priču sagovornik i dodaje:

- I dalje ne mogu da prežale šta je još mogao. On se dosta povukao u sebe prvih godina kada je doneo tu odluku, ali sada kako vreme prolazi, njih dve ne odustaju od namere da ga nagovore da se vrati na scenu jer smatraju da je ipak to njegov životni poziv. Međutim, za sada, njihova želja nije uslišena od strane njega.

1/10 Vidi galeriju Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscree Youtube / Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen Facebook

Kako dalje navodi izvor, Milanova sestra i majka i dalje žive u porodičnoj kuću u Obrenovcu, ali se retko viđaju sa njim.

- Tačno je da se on i sa njima viđa retko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Koliko ja znam on ne dolazi baš mnogo u Obrenovac, već ga one posećuju - pričao je izvor.

Sestra Rade Manojlović o Milanu Stankoviću

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: ATAIMAGES, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Marina Lopičić, Dragan Kadić

Marija je nedavno govorila i o Radinom bivšem dečku, Milanu Stankoviću koji se povukao sa scene.

- Naravno da je njemu mesto na sceni, on je rođen za to, ima dar od Boga, ali, takođe poštujem odluku da se povuče kad misli da treba ili vrati. Svako treba da radi onako kako oseća da je dobro za njega. Naravno da Rada i on imaju više zajedničkih tema oko muzike, pesama, ja više volim da ga smaram sa nekim drugim temama o lekovima, hrani, sve što njega generalno nervira, a mene to zanima - kroz smeh je rekla za 24 sedam.