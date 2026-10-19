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Mali Velja sinoć je pred svima priznao da je u ljubavnoj vezi sa Biljanom Čavlin, što je iznenadilo mnoge, posebno zbog razlike u godinama između njih dvoje. Njihov odnos već neko vreme privlači pažnju, a nakon što su emocije javno priznate, počela su da se nižu pitanja o tome koliko je njihova romansa ozbiljna.

Tim povodom oglasio se Veljin brat Uroš, koji je otkrio da ga priznanje nije iznenadilo, budući da je već neko vreme primećivao koliko su njih dvoje bliski.

1/3 Vidi galeriju Biljana Čavlin Foto: Printscreen/Instagram

Veljin brat progovorio o njihovom odnosu

Uroš je istakao da je već duže vreme primećivao bliskost između Velje i Biljane, zbog čega mu njihovo priznanje ljubavi nije predstavljalo iznenađenje. Prema njegovim rečima, njih dvoje provode dosta vremena zajedno, a bliskost je bila primetna i ranije.

1/4 Vidi galeriju Mali Velja došao na sistematski Foto: Printscreen/Instagram/srbijashowbizz, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

- Očekivao sam da će doći do toga jer već duže vreme spavaju u istom krevetu i provode dosta vremena zajedno. Veljko je imao iskustva sa starijim devojkama i zbog toga nisam iznenađen. Mislim da postoji velika privlačnost, a vreme će pokazati koliko je ozbiljno – rekao je Veljin drug.

Velja ima 19 godina, a Biljana je majka tinejdžerke

1/8 Vidi galeriju Mali Velja Foto: Printscreen Pink

Posebnu pažnju javnosti privlači razlika u godinama između Velje i Biljane. Velja ima svega 19 godina, dok je Biljana majka petnaestogodišnje ćerke, što je dodatno podstaklo interesovanje gledalaca za njihovu romansu.

Dok jedni smatraju da je najvažnije kako se partneri osećaju jedno pored drugog, drugi se pitaju da li će razlike u životnom iskustvu i životnim okolnostima uticati na njihov odnos.

Činjenica da je Biljana već majka tinejdžerke, dok je Velja na početku svog odraslog života, otvara i pitanje koliko se njihovi pogledi na budućnost poklapaju.

Kurir.rs/Pink.rs