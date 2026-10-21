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Nekadašnji hrvatski teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević godinama vodi imovinski spor sa bivšom suprugom Tatjanom Dragović. Iako su se razveli još 2016. godine, njihovi finansijski odnosi i dalje su predmet sudskog postupka, a u središtu spora nalazi se iznos od čak 2.477.962,91 evra.

Prema pisanju hrvatskog portala Imperijal, koji je objavio detalje sudske dokumentacije, Ivanišević tvrdi da je bivšoj supruzi tokom nekoliko godina pozajmljivao novac sa njihovog zajedničkog računa u Monaku, kao i sa svog računa u Zagrebačkoj banci.

Međutim, Tatjana osporava njegove tvrdnje i ističe da novac nije dobijala kao pozajmicu, već da su sredstva korišćena za različite zajedničke i porodične potrebe.

1/6 Vidi galeriju Tatjana Dragović Foto: Instagram/tatjana_dragovic, EMPICS Sport / PA Images / Profimedia

Traži 2,5 miliona evra

Ivanišević je tužbu podneo 16. januara 2023. godine, a u njoj je naveo da je Tatjani od septembra 2015. do aprila 2021. godine pozajmio ukupno 2.932.501,37 evra. Prema njegovim tvrdnjama, bivša supruga obavezala se da će novac vratiti do kraja 2021. godine, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima. On je naveo da mu je u međuvremenu vratila 454.538,46 evra, dok je preostalih 2.477.962,91 evra ostalo neisplaćeno. Zbog toga je od suda zatražio da Tatjani naloži vraćanje novca, uz zakonsku zateznu kamatu. Kao dokaze dostavio je evidenciju bankarskih transakcija, izvode sa računa i prepisku putem aplikacije WhatsApp.

Tatjana osporila tvrdnje

Bivša supruga proslavljenog tenisera iznela je drugačiju verziju finansijskih odnosa. Prema njenim navodima, račun u Monte Karlu bio je zajednički, a oboje su imali pravo da raspolažu novcem koji se na njemu nalazio. Tatjana je tvrdila da je Ivanišević u svojoj evidenciji kao njene troškove prikazao i određene zajedničke izdatke, kao i pojedinačne troškove koji su se odnosili na njega.

Navela je i primere bankarskih transakcija za koje smatra da nemaju veze sa pozajmicama, uključujući troškove kupovine nekretnine, zdravstvenog osiguranja i kreditnih kartica. Posebno je osporila tvrdnju da je postojao dogovor prema kojem je novac morala da vrati.

1/7 Vidi galeriju Goran Ivanišević Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Instagram, Printscreen/Happy, EMPICS Sport / PA Images / Profimedia

Sud odbio Ivaniševićev zahtev

Opštinski građanski sud u Zagrebu doneo je 28. maja 2026. godine nepravosnažnu presudu kojom je odbio Ivaniševićev zahtev za isplatu gotovo 2,5 miliona evra. Sud je zaključio da teniser nije dokazao postojanje ugovora o zajmu, odnosno dogovora na osnovu kojeg bi Tatjana bila obavezna da vrati novac.

Jedno od ključnih pitanja bilo je finansijsko veštačenje, koje nije sprovedeno jer, prema obrazloženju suda, Ivanišević nije dostavio svu dokumentaciju koju je sudski veštak smatrao neophodnom. Sud je takođe odlučio da Ivanišević bivšoj supruzi nadoknadi troškove postupka u iznosu od 173.937,50 evra, uz pripadajuću kamatu.

Ipak, ova odluka nije konačna. Obe strane uložile su žalbe, a predmet je 3. avgusta 2026. godine prosleđen Županijskom sudu u Bjelovaru.

Spor i oko privremene mere

Pored glavnog zahteva za vraćanje novca, bivši supružnici vode pravnu borbu i oko privremene mere koja se odnosi na Tatjaninu imovinu i račune. Prema objavljenoj dokumentaciji, sud je 3. jula 2026. godine doneo odluku o privremenoj meri, na koju je Tatjana uložila žalbu šest dana kasnije.

Ivanišević je na njenu žalbu odgovorio 20. jula, a konačan ishod ovog dela postupka takođe zavisi od odluka nadležnih sudova.

Spominje i novac od njegove majke

Tokom postupka Ivanišević je izneo i tvrdnje o novcu dobijenom prodajom zemljišta koje je, prema njegovom iskazu, bilo u vlasništvu njegove majke. Kako je naveo, sa bivšom suprugom imao je dogovor da njemu pripadne 60 odsto novca, a njoj 40 odsto. Međutim, tvrdi da Tatjana nije ispoštovala takav dogovor.

Prema njegovoj verziji događaja, kasnije je pristao i na podelu po pola, ali ni tada nije dobio očekivani iznos. Ivanišević je tvrdio da je Tatjana novac iskoristila za kupovinu nekretnine u Dubrovniku, kao i da je očekivao da će mu dugovanja izmiriti nakon njene prodaje. Ove tvrdnje predstavljaju deo njegovog iskaza pred sudom, a ne pravosnažno utvrđene činjenice.

Isplivale i privatne poruke bivših supružnika

U sudskom postupku pojavila se i prepiska koju su Goran i Tatjana razmenjivali putem aplikacije WhatsApp. U porukama iz marta 2021. godine Ivanišević je govorio o finansijskim poteškoćama, obavezama prema deci i potrebi da podele novac kojim raspolažu.

U jednoj od poruka naveo je da trenutno nema posla, da ima brojne obaveze i dugove, zbog čega je od bivše supruge tražio da reše pitanje zajedničkih sredstava. Sud je, međutim, ocenio da iz dostavljenih poruka ne proizlazi nedvosmislen zahtev za vraćanje pozajmice, kako je to Ivanišević tvrdio.

Sa druge strane, Tatjana je dostavila prepisku u kojoj je Goran od nje tražio da mu prebaci određene iznose novca. U jednoj od poruka iz septembra 2020. godine spominje se i način označavanja bankarske transakcije, što je Tatjana koristila kao argument za svoje tvrdnje o prirodi finansijskih transfera.

Ipak, sud nije utvrdio da ta prepiska sama po sebi dokazuje sve navode bilo koje strane.

1/9 Vidi galeriju Tatjana Dragović Foto: Instagram/tatjana_dragovic

Sporno i pitanje menadžerskih poslova

Još jedna tačka neslaganja bivših supružnika odnosi se na Tatjaninu ulogu u Ivaniševićevoj karijeri.

Prema objavljenoj sudskoj dokumentaciji, Tatjana je iznosila tvrdnje o menadžerskim poslovima koje je obavljala za bivšeg supruga. Ivanišević je potvrdio da je učestvovala u pojedinim poslovnim angažmanima, među kojima su bile reklamne saradnje sa poznatim brendovima, ali je osporio da je bila njegov stalni menadžer.

Tvrdio je da su ga tokom karijere zastupale profesionalne agencije, kao i da je Tatjana za određene poslove već dobijala deo zarade.

Sudska borba se nastavlja

Ivanišević i Tatjana Dragović razveli su se 2016. godine, a tokom braka dobili su dvoje dece, ćerku Amber i sina Emanuela. Njihov imovinski spor traje od 2023. godine, uz više sudskih odluka, žalbi i rasprava o poreklu i nameni novca.