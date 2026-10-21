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Boban Rajović će 16. decembra održati prvi solistički koncert u Beogradu. Nakon 26 godina karijere odlučio je da svojoj publici u Beogradu priredi pravi spektakl. Sa pevačem smo se našli kako bismo razgovarali o koncertu i pripremama, ali i o drugim temama.

Bobane, hoće li goreti Sava centar 16. decembra?

- Zapaliću sigurno Sava centar. Vatrogasci, spremite se. Zapaliću Plavu dvoranu 16. decembra. Ovo je moj prvi koncert u Beogradu nakon 26 godina karijere. Svi me pitaju zašto sam čekao ovoliko, a mogao sam i pre 20 godina da održim koncerte, kao što danas održavaju sa dva-tri hita. Ja sam tad imao za jednu godinu četiri hita. Mogao sam da rasprodam celu Arenu, ali mi je bilo bez veze da održim koncert sa svoje četiri pesme. To bi ispao kao neki festival, jer bih morao da pozovem 30 kolega da bismo ispunili to veče. Koncert je trebalo da bude prošle godine u Areni, ali desili su se neki problemi, i eto, suđeno je da to bude Sava centar.

Šta misliš koliko će žena da se razvede nakon tvog koncerta?

- Biće, biće ih sigurno. Ja sam odlučio od danas da budem direktniji i iskreniji. Kad bih ti rekao da neće biti nijedna, slagao bih. Biće toga sigurno nakon koncerta.

1/5 Vidi galeriju Boban Rajović koncert u Splitu Foto: Jadran Babić

Čime održavaš izgled i energiju, ponašaš se kao mladić, a žene uzdišu za tobom?

- Drago mi je što se to primećuje. Pohvaliću samog sebe i reći ću da i ja to osećam. Prema ženskom rodu se ophodim džentlmentski, gospodski i nikada u životu nisam imao te momente da budem grub prema ženi. Možda je i zbog toga što sam rođen na Zapadu i što sam odrastao u Danskoj. Vaspitanje mi je usađeno, kultura, i to mi je dar od boga. Bogu hvala što sam takav i što me ženski pol voli i neka to traje dugo, dugo, ali isto tako neka svaka zna da sam zabranjeno voće i da me nikad neće moći osvojiti. Jako mi je simpatično kad pričam u muškom društvu, ali i sa svojom ženom, sa kojom mnogo više sada provodim vremena nego ranije, pa ja se vidim sa svojom ženom, pa je poljubim, pa joj kažem "ljubavi" ili "volim te" pred svima, i onda mi ti prijatelji kažu: "Dobro, bre, Bobane, molim te, pusti me toga, šta se foliraš." Ljudi misle da se foliram, ali ja stvarno to mislim. Meni je sa mojom Gagom mnogo lepo, jako mi je dobro, ali mislim da u poslednje vreme i ja preterujem sa izlivima ljubavi. Mi smo 34 godina u braku i sad ću da ti priznam da nam je ljubav toliko sveža i lepa da planiram da napravim ponovo svadbu sa istom mladom.

Da li ideš na neke tretmane kod kozmetičara? Mitar Mirić je izjavio da, kada šeta, zateže mu se lice, šta ti misliš o tome?

- Bilo bi glupo da kažem da ne idem kod kozmetičara, posećujem kozmetičara, to je higijenski i nešto što u današnje vreme mora da se radi. Ali isto tako ima dosta i u genima. Kad stanem sa svojim starijim bratom, nekad mi bude krivo, pitaju ko je mlađi, a ja sam mlađi. Što se tiče šetnje, šetam i ja, ali ne kao Mitar Mirić. Meni je dovoljno jednom nedeljno. Šalim se, naravno. Kad smo kod toga, ozbiljno volim da treniram i ozbiljno se vraćam trenzizima i u punu formu.

1/4 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Kurir

Betoven je rođen 16. decembra, čuveni kompozitor. Da li postoji neka simbolika, da li si zbog njega možda odlučio da zakažeš koncert na taj dan?

- Ko je Betoven (smeh)? Šalim se, znam ko je, ali sam hteo da ti dam naslov... Tog 16. decembra će se desiti nešto na tom koncertu, ali ne mogu sada da otkrivam kad nisam dosad. Ali ima tu neke simbolike u svemu tome.

Šta misliš, da li bi tvoje pesme vratile sluh Betovenu, koji je bio gluv?

- Malo je degutantno da to kažemo da bi Betovenu proradio sluh kad bi mene čuo. Imao sam puno primera kada su me zvali roditelji ljudi koji su bili hendikepirani i govorili da su ti ljudi u takvom stanju uz moje pesme i muziku napravili neke pokrete koje ranije nisu mogli i to je nešto što me najviše dodirne. Tako da mislim da bi Betoven, da je živ, čuo i propevao moje pesme.

Ko je dirigent kod tebe u kući?

- Supruga pokušava da bude (smeh). Svi oni pokušaju, vole da diriguju, daju sebi za pravo, ali je naravno moja reč poslednja. Nisam muški šovinista, niti neko ko hoće da bude glava kuće, čak i u mnogim stvarima da je ona odlučivala o nečemu, bolje bih prošao. Tako da jeste ona ipak glavni dirigent, jer volim da je poslušam i čujem njene savete, samo što je ponekad ne razumem.