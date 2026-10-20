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Goca Tržan prisetila se početka ljubavi sa suprugom Rašom Novakovićem i otkrila kako je izgledao prvi susret.

Pevačica je u to vreme bila psihički nestabilna i nije se nadala da će se pojaviti neko nov u ljubavi.

"Bilo mi je ubijeno sve tada"

- Mene je nešto vuklo ka njemu, ali da sam baš odmah znala... Imali smo probu u Novom Sadu, tada nisam bila fizički razvedena, ali je prošlo mnogo vremena od rastanka. Menjala sam bend tada i Boban klavijaturista je rekao da će doći nov bubnjar. Bila sam užasna tada, svi ti naslovi, taj hajp... Bilo mi je ubijeno sve tada - govorila je Goca za full screen media i dodala:

"Imao je 23 godine..."

- Bila sam vezane kose, nenašminkana, potpuno pogubljena. Videla sam nekog momčića u nekoj brutalki majičici, ošišan skroz na ćelavo. Imao je neke kratke pantalonice... Nisam tada nisam razmišljala o muškarcima, već o tome da samo sve prođe. Na probi je sedeo pored mene i gledao me. Bilo mi je u glavi: "Vidi ovog malog...". Imao je tada 23 godine, sećam se da sam ga pitala šta je u horoskopu. Tada sa skontala da smo oboje dupli rakovi i da mu je pre dva dana bio rođendan. Rekla sam mu: Dođi da te tetka zagrli". Već na sledećoj probi mi je pred svima izjavio ljubav.

1/4 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Novaković u strastvenom zanosu Foto: Printscreen Instagram

"Nisam htela da mi to ode, taj osećaj..."

- Kad sam njega prvi put pozvala kod sebe odmah smo se ljubili na vratima. On je meni toliko nahranio ego, toliko je bio nežan i iskren... Kada upoznaš nekoga ko je pred tobom bez ikakvih maski, pomisliš da je budala, to smo mi žene... Ali, iskreno, nisam mislila da će to prerasti u neku ljubav. Bilo mi je lepo i prvi put sam pomislila da pustim da mi bude lepo, bez razimšljala, bez opterećenja. Nije me zanimalo da li sam ja zaljubljena, da li je on zaljubljen... Kad sam rekla kumi za njega shvatila sam da je to nešto ozbiljno. Nisam htela da mi to sve ode, to drhtanje, taj osećaj, osećala sam se kao najlepša žena na svetu... - govorila je za full screen media.