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Ana Sević danas slavi rođendan, a čestitke pljušte sa svih strana.

Voditeljka puni 41. godinu, a mnogi komentarišu da nikad lepše ni mlađe nije izgledala.

Ljubav od supruga

Suprug Danijel, na društvenim mrežama bio je jedan od prvih koji joj je čestitao divan dan emotivnim rečima.

Objavio je njenu fotografiju i napisao:

- Srećan rođendan, ljubavi.

Foto: Marko Karović

Sve za Anu

Ana Sević sa Danijelom Nedeljkovićem ima dvoje dece, a sa Darkom Lazićem, pevačica ima ćerku Lorenu. Ana i Danijel uživaju u porodičnom životu, odlaze na skupocena putovanja, a njihov dom nalazi se u luksuznom kompleksu na Bežanijskoj kosi. Da uživaju u luksuzu jasno je i po voznom parku koji imaju.

Nakon što je pevačica na svet donela sina, muž ju je častio bazenom u stanu, što je bila njena velika želja.

1/8 Vidi galeriju Ana Sević sa porodicom Foto: Printscreen, Instagram, Printscreen/Instagram

Čuva privatnost

Njene komšije su pre nekog vremena otkrile da se ona najviše potrudila oko toga da joj privatnost bude zaštićena.

- Posebno se angažovala oko dvorišta. Cilj joj je da njihova vila bude poput holivudskih. Posebno joj je bitno da sačuva privatnost svoje porodice i sebe, pa je insistirala na visokim kapijama i visokom stepenu zaštite. Zato je i kuća ograđena visokim kapijama, a na ulazi je i kućica za obezbeđenje koje će 24 časa biti zaduženo za bezbednost - pričao je komšija za Kurir.

Njeno dvorište je prostrano, a i lokacija kuće je idealna jer u blizini ima odličnih mesta za šetnju.