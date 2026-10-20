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Jelena Tomašević, koja je u javnosti poznata po smernom ponašanju i pažljivom građenju imidža, podelila je svojevremeno anegdotu sa jednog venčanja, a koju doživljava kao svoj najveći blam.

Pomešala mladence

Kako je pevačica tada otkrila, sve se odigralo na svadbi sina njenog saradnika. Jelena je odranije poznavala mladoženju Marka i njegovu verenicu Ivanu, pa se rado odazvala pozivu na slavlje.

Tokom veselja, na molbu domaćina, Jelena se popela na binu kako bi otpevala pesmu. Pre prvih tonova, odlučila je da se obrati prisutnima i čestita mladencima:

„Izlazim i kažem: Marko i Ivana, da vam je sa srećom, da je dugovečno! A oni: NEEEE! Nije Ivana! Nova devojka je u pitanju, Marijaaaa!!! Ja sam u zemlju propala. Niko mi nije rekao da je on u međuvremenu raskinuo sa bivšom verenicom i da se ženi drugom devojkom!“, Ispričala je Jelena ovu anegdotu za "Radios S".

Iako joj je u tom trenutku sve delovalo strašno i imala je osećaj da će propasti u zemlju, Jelena danas o ovom blamu govori s osmehom.

1/7 Vidi galeriju Jelena Tomašević Foto: Miloš Nadaždin, Privatna arhiva

Glumačke vode

Podsetimo, Jelena se čak dva puta oprobala u glumačkim vodama.

"Imala sam ulogu pevačice u filmu "Ivkova slava" i to mi nije bila teška uloga. Međutim, ono što je meni naročito drago i na ponos, a što ljudi ne znaju o meni, jesu sinhronizacije crtanih filmova za decu. Jedna od boljih mi je sinhronizacija za "Malog princa". Volim da pozajmljujem glas u crtaćima i volela bih da to češće radim."

1/9 Vidi galeriju Jelena Tomašević sa suprugom Foto: Ata imagas, Printscreen Kurir TV, Miloš Nadaždin

"Veliki umetnik u svakom pogledu"

Osvrnula se tom prilikom i na muzički talenat svog supruga:

"Ivanu moje pevačke lekcije nisu bile potrebne ni pre. On je veliki umetnik u svakom pogledu. Odlično peva, glumi, pleše i piše. Njegovi talenti su za umnožavanje."

kurir/blic