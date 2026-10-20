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Goca Tržan progovorila je o odnosu svoje ćerke Lene Tržan i njenog oca Ivana Marinkovića.

Pevačica je priznala kakva je situacija u porodičnim odnosima, o promeni prezimena i ružnim rečima.

"Ivan nije video Lenu 11 godina"

- Ne mrzim ga. To je kao o mrtvima koji nemaju spomenik. Dete nisam nikada odvajala od oca. Pošto on priča gluposti jer mu vreme u rijalitiju očigledno prolazi brzo, znate li koliko dugo Ivan nije video ćerku? Prošlo je 11 godina. Sećam se kada je imala Lena osam godina, svaki dan sam je pitala da li želi da vidi oca. Bio je tada u Parovima, nisam joj dozvoljavala da gleda rijaliti jer smatram da to nije dobro za dete. Nije ni tražila to da gleda. Nisam htela da ga gleda u tom izdanju - pričala je Goca za full screen media i nastavila:

"Lakše je da ja budem kriva"

- Završila se ta godina. Mogu ja sada da kažem da sam kraljica Viktorija i da tvrdim da za to imam dokaze... Ali gde su dokazi. Lena je sama primetila da on nju jedino zove kada treba da uđe u novi rijaliti. Milion puta sam je pitala da li želi da vidi tatu, ali je ona rekla: "Ne, mene je srammota tamo da idem". Kada je poslednji put pozvao, Lena ga je pitala: "Zašto me zoveš sada nakon toliko godina?", on je odgovorio: "Pa nije dala mama". Mene baš boli ona stvar šta će da kaže neko tamo ko gleda ko se j*be u dva ujutru u rijalitiju. Njemu je tako lakše da ja budem kriva za sve, a zaboravlja da sam ja kriva i za to što je on sad tamo i što zarađuje - govorila je Goca za fullscreen media.

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan Foto: Pritnscreen

Jeziva poruka Ivana Marinkovića

Goca se osvrnula i na jednu od poruka bivšeg supruga koju je uputio ćerki Leni.

1/9 Vidi galeriju Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

- Nikada nisam rekla da Lena Rašu zove "tata". Objektivno, Radomir je neko ko je sa njom od njene 5 godine. Nikad je nije osudio, učio ju je da pliva, da seče nožem, i on je jedina muška figura u njenom životu pored dede. Bezobrazno je to što je više ne štedi jer ona sada ima 18 godina... Njemu treba samo podrška nacije, jer je on sada rijaliti igrač. Jednom prilikom joj je napisao: "Mala, nemoj tako da pričaš sa mnom, ja sam rijaliti igrač". Ja imam dva giga memorije, poruka, skinšotovima... Sve čuvam za ne daj Bože - priznala je Goca za fullscreen media i progovorila o promeni njenog prezimena:

1/4 Vidi galeriju Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

- Lena je htela to odavno, nego sam ja govorila da je rano, da sačeka još malo. Da malo poraste, sazri, polako.