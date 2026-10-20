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Tokom emisije "Pretres nedelje" nastao je pravi neočekivani obrt kada je voditelj Milan Milošević, usred žestoke rasprave Filipa Cara i Marka Osmakčića, pred milionskim auditorijumom izneo informaciju koja je sve prisutne ostavila bez teksta.

Naime, Milan Milošević je otkrio da je rijaliti zvezda Dalila Dragojević zvanično doputovala u Beograd.

Ovaj potez voditelja dodatno je podgrejao spekulacije koje kruže u javnosti i na društvenim mrežama da bi Dalila mogla vanredno da uđe u "Elitu 10".

1/4 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

Nakon što je saopštena vest, Marko Osmakčić nije krio oduševljenje. Voditelj Milan je poručio:

„Dalila je danas doputovala u Beograd“, na šta se Osmakčić odmah nadovezao i prisetio detalja iz prošlosti:

„U tom slučaju, ja sam imao tamnu košulju, Dalila dolazi, ja ni pet, ni šest, dolazi, znamo kakva je Dalila ili bila barem, dolazi tu nešto, ja stojim tu, Car sedi sa Viktorijom sedi ovde, u tom slučaju, ja plešem, ja znam periferno znam gde mi sedi Viktorija i gde je gospodin Filip Car, Dalila kao pijandura pleše, da je Dalila valjala, ne bi to radila“.

Dalila živi američki san

Iako se potpuno povukla iz domaće javnosti i medijskog života, bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević živi pravi američki san.

Otkako se preselila u Ameriku kod svog dečka Marka, njen život se promenio iz korena, a zahvaljujući neverovatnoj aktivnosti na društvenim mrežama, na njen račun redovno ležu ogromne sume novca.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram