- Presrećan sam što ću postati deda. To je za mene velika radost i jedva čekam da u našu porodicu stigne prinova. Igoru i Nikolini želim da uživaju u ovom posebnom periodu, jer je najvažnije da su srećni. Što se svadbe tiče, o tome još nema govora. Ni naša porodica ni Nikolinina nisu razgovarale na tu temu, tako da su priče o venčanici, organizaciji slavlja i velikim ciframa preuranjene. Neka njih dvoje uživaju u svojoj sreći, a za sve ostalo ima vremena - poručio nam je Keba.