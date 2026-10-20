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Pevačica Sanja Maletić oglasila se na društvenim mrežama nakon smrti Slavice Božović, sestre nekadašnjeg komandanta Srpske garde Đorđa Božovića Giške. Sanja je na Instagramu podelila zajedničku fotografiju sa Slavicom, nastalu na groblju, i uputila joj poslednji pozdrav.

Pevačica nije krila koliko ju je pogodila vest o njenoj smrti, a rečima koje joj je posvetila pokazala je koliko joj je Slavica značila.

– Draga moja Slavka, putuj, dušo moja divna. Sad si sa svojim bratom Giškom... Zauvek te volim – napisala je Sanja Maletić.

Na fotografiji koju je objavila vidi se Slavica pored porodičnog groba u kojem počiva njen brat Đorđe Božović Giška.

Na nadgrobnom spomeniku nalazi se i Slavičino ime sa datumom rođenja, ali za sada nije zvanično potvrđeno gde će biti sahranjena.

Sanja Maletić
Sanja Maletić Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Slavica Božović preminula je 19. oktobra, a vest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije ljudi koji su poznavali nju i njenu porodicu. Kako je Kurir objavio, Slavica je pre samo mesec dana obeležila 35 godina od pogibije svog brata.

Od nje se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji i poznanici, ističući njenu posvećenost porodici i ljubav prema bratu.

Slavica je godinama čuvala uspomenu na Gišku, a posebno je bila angažovana kada su njegovi posmrtni ostaci 2017. godine preneti iz Beograda u Crnu Goru. Tom prilikom u porodičnu grobnicu preneti su i posmrtni ostaci njihovih roditelja.

Giška ubijen dan pred rođendan

Đorđe Božović Giška poginuo je 15. septembra 1991. godine na ratištu kod Gospića, dan pre svog 36. rođendana.

Đorđe Božović Giška Foto: Instagram/legendedevedesetih Printscreen, Kurir.rs, Facebook PrintScreen Legende Devedesetih

Slavica je u javnosti više puta govorila o bratu, njegovom životu i okolnostima pogibije, a uspomenu na njega čuvala je sve do smrti.

Uzrok Slavičine smrti, kao ni vreme i mesto sahrane, za sada nisu zvanično saopšteni.

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