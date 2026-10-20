"NE IZGLEDAM KAO ŽENA OD 45, JER SAM TAKO IZGLEDALA SA 20 GODINA" Dušica Jakovljević o trendovima i estetskim korekcijama: Za mene je botoks higijena...
- Dušica Jakovljević kaže da su se trendovi i odnos prema izgledu potpuno promenili, jer ranije nije bilo filera, filtera ni društvenih mreža.
- Botoks vidi kao deo održavanja lica, a na komentare da ne izgleda kao žena od 45 godina odgovara da je tako izgledala i sa 20.
- Otvoreno je govorila i o tome da joj je najveća mana to što je previše lepo vaspitana i što ranije nije umela da postavi granice.
Dušica Jakovljević bez dlake na jeziku govorila je o operacijama i estetskim korekcijama.
Voditeljka je iskreno govorila o svojoj mladosti i primeni izgleda kroz godine.
"Uživali smo u trenutku"
Dušica se osvrnula na vreme kada je trend bio nešto sasvim drugo.
- U naše vreme je sve bilo drugačije. Nije bilo ni filera ni filtera, nije bilo društvenih mreža gde svako može da ti napiše gde hoće. Tada nismo zavisili ni od čega, volela bih da se vrate starija vremena. Uživali smo u trenutku nismo razmišljali o tome ko kako izgleda. Ipak, volim i ovo vreme gde sve može da se promeni, što se po meni i vidi - kroz osmeh je rekla voditeljka za TV Adria.
- Za mene je botoks i održavanje lica, ono što je nekada bila krema za bebe i negu. Ranije smo imali jedan puder i maskaru, sada je sve naprednije. Kada sam bila mlađa, devojke su bile bez obrva, takva je moda bila. Kada me ljudi pitaju zašto ne igledam kao žena od 45 godina, pa zato što sam tako izgledala sa 20 - nasmejala se Dušica.
Najveća greška
Voditeljka Elite nedavno je otvorila dušu o svom privatnom i intimnom životu, ali i o dugogodišnjoj karijeri.
- Mislim da je moja greška, ma koliko ja to zapravo smatram dobrom osobinom, to što sam lepo vaspitana. Mislim da je trebalo da budem oštrija prema nekim ljudima u životu i da naučim da postavim granice prema ljudima, iako je moja srdačnost nešto što obeležava mene samu. Nemam životne greške, isto kao što sam mislila da mi je prošla godina bila najgora, shvatila sam da je bila zapravo vrlo turbulentna i teška, samo ja znam kako sam prošla kroz teške periode, ali da se ta godina nije dogodila, ne bih danas ja bila ja - rekla je Dušica tada i dodala:
- Ja sam odrasla u vreme kada intimni sadržaj nije bio tako dostupan svuda, nisu javne ličnosti bile javno dobro, mislim ako sam javna ličnost, nisam javni toalet, ali moram da se pomirim s tim da je moj život intrigantan. Kada sam bila mala, nama se taj sadržaj nalazio na gornjoj polici na trafici, danas ne moraš ni da posegneš za tom gornjom policom, danas sve je dostupno - istakla je voditeljka.