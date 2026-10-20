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Dušica Jakovljević bez dlake na jeziku govorila je o operacijama i estetskim korekcijama.

Voditeljka je iskreno govorila o svojoj mladosti i primeni izgleda kroz godine.

"Uživali smo u trenutku"

Dušica se osvrnula na vreme kada je trend bio nešto sasvim drugo.

- U naše vreme je sve bilo drugačije. Nije bilo ni filera ni filtera, nije bilo društvenih mreža gde svako može da ti napiše gde hoće. Tada nismo zavisili ni od čega, volela bih da se vrate starija vremena. Uživali smo u trenutku nismo razmišljali o tome ko kako izgleda. Ipak, volim i ovo vreme gde sve može da se promeni, što se po meni i vidi - kroz osmeh je rekla voditeljka za TV Adria.

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- Za mene je botoks i održavanje lica, ono što je nekada bila krema za bebe i negu. Ranije smo imali jedan puder i maskaru, sada je sve naprednije. Kada sam bila mlađa, devojke su bile bez obrva, takva je moda bila. Kada me ljudi pitaju zašto ne igledam kao žena od 45 godina, pa zato što sam tako izgledala sa 20 - nasmejala se Dušica.

Najveća greška

Voditeljka Elite nedavno je otvorila dušu o svom privatnom i intimnom životu, ali i o dugogodišnjoj karijeri.

- Mislim da je moja greška, ma koliko ja to zapravo smatram dobrom osobinom, to što sam lepo vaspitana. Mislim da je trebalo da budem oštrija prema nekim ljudima u životu i da naučim da postavim granice prema ljudima, iako je moja srdačnost nešto što obeležava mene samu. Nemam životne greške, isto kao što sam mislila da mi je prošla godina bila najgora, shvatila sam da je bila zapravo vrlo turbulentna i teška, samo ja znam kako sam prošla kroz teške periode, ali da se ta godina nije dogodila, ne bih danas ja bila ja - rekla je Dušica tada i dodala:

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