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Uroš Stanić je pitao Sanju Grujić da iskomentariše Marka Osmakčića i njegovo učešće.

- Ne znam šta fali ovom našem domaćem tržištu, kad uvozimo ovo strano sa greškom. Ti si bio sa devojkom koja je bila prostitutka, ona je to priznala, a šta sad zamera Caru što je pljunuo Aneli. Ti nisi dozvolio da jedan život dođe na ovaj svet, nisi podoban da pričaš o tuđoj deci. Ni o s*ksuelnim odnosima ne može da priča jer je imao s*ks na praznik, jahala ga devojka kao da je poni.

Marko Osmakčić Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen/Instagram

- Replika na peticu, sve što sam činio prema Viktoriji, sam sebe sam osudio, bio sam najveći smrad, sramim se i dan danas, Viktorija oprosti, bio sam džukela, ako možeš da primiš moje izvinjenje, ako ne možeš, i to razumem. Bio sam najveći smrad i najveće govedo koje je hodalo ovim prostorom - rekao je Marko, a onda pričao o Caru i Aneli:

- Car je najveća k*rvetina, kao i njegova Aneli, ja bih da mokrim po njima dok se žvale u krevetu, mogu oboje da ih k*aram - naveo je Osmakčić.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV