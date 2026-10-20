"IZVRŠIO BIH NUŽDU PO NJIMA DOK SE ŽVALE U KREVETU" Marko Osmakčić izvređao Aneli i Cara, posle ovakvih reči nikome nije dobro
- Marko Osmakčić je u rijalitiju izvređao Filipa Cara i Aneli, uz niz brutalnih uvreda i vulgarnih poruka.
- Pre toga je priznao da se stidi svog ponašanja prema Viktoriji i zatražio joj oproštaj.
Uroš Stanić je pitao Sanju Grujić da iskomentariše Marka Osmakčića i njegovo učešće.
- Ne znam šta fali ovom našem domaćem tržištu, kad uvozimo ovo strano sa greškom. Ti si bio sa devojkom koja je bila prostitutka, ona je to priznala, a šta sad zamera Caru što je pljunuo Aneli. Ti nisi dozvolio da jedan život dođe na ovaj svet, nisi podoban da pričaš o tuđoj deci. Ni o s*ksuelnim odnosima ne može da priča jer je imao s*ks na praznik, jahala ga devojka kao da je poni.
- Replika na peticu, sve što sam činio prema Viktoriji, sam sebe sam osudio, bio sam najveći smrad, sramim se i dan danas, Viktorija oprosti, bio sam džukela, ako možeš da primiš moje izvinjenje, ako ne možeš, i to razumem. Bio sam najveći smrad i najveće govedo koje je hodalo ovim prostorom - rekao je Marko, a onda pričao o Caru i Aneli:
- Car je najveća k*rvetina, kao i njegova Aneli, ja bih da mokrim po njima dok se žvale u krevetu, mogu oboje da ih k*aram - naveo je Osmakčić.
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