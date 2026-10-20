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Biljana Čavlin i Mali Velja su se raspravljali za stolom, ona se bunila što je on nije branio u svađi sa Matorom, a on joj je rekao da ga od sinoć zaobilazi i da tako neće moći s njim.

Potom mu je Matora postavila pitanje.

- Meni je ovo krindž. Veljo, pitanje za tebe, zašto si lagao da ste imali intimne dodire i da biste imali s*ks da Ivan nije bio budan - pitala je Matora.

- Ništa nisam lagao, ovo za vezu sad čujem. Ona je od juče nad*kana, ufurana, zvao sam je da pričamo deset puta, ona me kulira, palamudi mi, nećemo da pričamo, to je to - rekao je Velja i pomerio se od Bilje.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:

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