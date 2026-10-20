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U porodičnom domu Dragane Mirković u Beču danas vlada posebna radost. Njena unuka Ksenija slavi prvi rođendan, a porodica se potrudila da ovaj važan dan pretvori u uspomenu koju će zauvek čuvati.

Za najbliže članove porodice organizovano je intimno slavlje, ispunjeno ljubavlju i pažljivo osmišljenim detaljima.

Dekoracija u roze tonovima dala je čitavom prostoru bajkovit izgled, a sve je podređeno maloj slavljenici i njenom prvom velikom danu.

Posebne emocije nije krila ponosna baka, koja je uz fotografiju sa slavlja svojoj unuci uputila nežnu rođendansku poruku:

- Ksenija, srećo moja, srećan ti prvi rođendan. Volim te najviše na svetu - napisala je Dragana.

Foto: Printscreen

U svega nekoliko reči stala je velika ljubav bake kojoj je ovaj dan jedan od onih najdragocenijih porodičnih trenutaka. Prvi rođendan donosi radost, ali i onu posebnu nežnost dok se porodica priseća prvih osmeha, zagrljaja i svega lepog što je dolazak deteta uneo u njihov život.

Iako je tokom karijere doživela bezbroj velikih slavlja i nezaboravnih susreta sa publikom, današnji dan za Draganu nosi sasvim posebnu emociju.

U krugu najbližih, uz svoju unuku, slavi ljubav koja raste sa svakim novim danom - i prvi rođendan devojčice pred kojom je čitav svet.

Pogledajte dodatni snimak: