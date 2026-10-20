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Pevačica Aleksandra Mladenović gostovala je u jednoj emisiji, gde je otvoreno govorila o ljubavnom životu, planovima za budućnost i zaradi, a tom prilikom priznala je da mnogo novca troši na luksuzne torbe i parfeme, otkrila da je kupila nekretnine od kojih planira da živi u penziji, ali i najavila nove pesme i album.

U ljubavi nema sreće, ali u nekretninama ima

Aleksandra je otkrila da ulaže u nekretnine kako bi sebi obezbedila sigurnu budućnost, a potom priznala da u ljubavi nije imala mnogo sreće.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printscreen/Instagram, Promo

„Kupila sam nekretnine i da ih izdajem, i od njih planiram da živim u penziji, da uživam sa unucima. Nadam se da ću se udati i imati i decu i unuke, nikada nije kasno za decu i unuke. Ja sam devojka koja veruje u ljubav, uvek sam zaljubljena. Bila sam istinski zaljubljena, ali mislim da nikada nisam bila voljena na pravi način.

Trenutno nemam sreće u ljubavi, mada verujem da će biti ljubavi. Nisam još spremna da se zaljubim, sada sam u drugačijoj fazi života“, rekla je pevačica.

"Previše para trošim na torbe, parfeme i gluposti"

Pevačica je takođe otkrila da svakodnevno nastupa i da je snimila novu pesmu. Kako je istakla, sve što je do sada postigla stekla je sopstvenim trudom.

„Moram da kažem da previše para trošim na torbe, parfeme i gluposti. Nove pesme snimam, ja sam sve sama stekla i sama kupujem“, rekla je Mladenovićeva, pa dodala:

„Hvala Bogu, imam nastupe, mnogo sam ulagala u sebe i mnogo se trudim, tako da sve ide dobro.“

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Kurir TV

Do kraja godine još tri pesme, a sledeće stiže album

Aleksandra je najavila da publiku do kraja godine očekuju još tri nove pesme, dok za narednu godinu planira objavljivanje novog albuma.

„Spremam još tri nove pesme do kraja godine, sledeće godine će biti novi album i treba raditi na sebi“, poručila je pevačica.

Ne želi da snima pesme koje je stvorila veštačka inteligencija

Osvrnula se i na sve veću upotrebu veštačke inteligencije u muzici, ističući da želi da ostane verna sebi i svom načinu rada.

„Ne bih snimila pesmu koju je pisala veštačka inteligencija. Ja sam snimila ono što sam ja i to ne bih menjala, a danas je prezasićenje na javnoj sceni“, rekla je Aleksandra Mladenović u emisiji „Premijera vikend specijal“.