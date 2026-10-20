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Pevačica Tamara Milutinović ovog vikenda održala je uspešan nastup u popularnoj diskoteci u Dizeldorfu, gde je publici priredila veče za pamćenje.

Atmosfera je tokom cele večeri bila na vrhuncu, a koliko su se ljudi dobro proveli dokazuje i gest kojim su pevačicu oduševili i "oborili s nogu".

Tokom večeri, grupa džentlmena Tamaru je obasipala crvenim ružama, a cveća je do kraja nastupa bilo toliko da pevačica nije mogla sama da ga iznese sa bine.

Foto: Printscreen

U pomoć su joj pritekla tri konobara, koji su izneli bukete u kojima je bilo više od 500 ruža.

Dirnuta pažnjom i ljubavlju koju joj je publika pružila, Milutinovićeva se nakon nastupa oglasila i zahvalila obožavaocima, kao i ljudima iz kluba.

- Kao i uvek, kod njih je nezaboravno! Osećala sam se kao da sam pevala u Grčkoj, samo su nam falili još tanjiri. (smeh) Ljubim vas puno, do sledećeg viđenja - napisala je Tamara Milutinović koja se fotografisala sa delom buketa koje je dobila.

Tamara je ispozirala sa buketima cveća u bekstejdžu i te fotografije potom podelila na Instagramu, kako bi sačuvala uspomenu i podelila je i sa drugim brojnim pratiocima.

Pogledajte dodatni snimak: