HALID MUSLIMOVIĆ PROGOVORIO O ESTETSKIM KOREKCIJAMA: "Doktor mi je preporučio..." Otkrio šta misli o muškim kolegama koje su išle pod nož
Pevač Halid Muslimović je istakao da nikada nije uradio nijednu estetsku korekciju, iako mu je to bilo preporučeno od strane lekara.
Miljenik žena ne želi da menja izgled
Halid Muslimović je miljenik žena od samog početka karijere. On izgleda fantastično, pa se nameću pitanja, da li je on ikada uradio bilo koju korekciju na sebi.
Lekar mu preporučio zahvat zbog problema sa vidom
Pevača su mediji pitali da li se ikada podvrgao nekoj plastičnoj operaciji, a on je istakao da nije, iako mu je lekar preporučio.
- Ne želim, imam malo problema sa vidom i sa kapcima, pa mi je doktor preporučio to. Da ih uradim i tako dignem, a i ja sam kada ih dignem rukom, vidim da bolje vidim, ali nema potrebe. Svaka godina nosi svoju lepotu i svoje vreme. Ne znam šta može biti, ali nisam za tu opciju - rekao je Halid za Informer.
Otkrio šta misli o kolegama koji su se podvrgli estetskim korekcijama
Zatim je pomenuo i šta misli o muškim kolegama koje su se ipak usudile da urade neku korekciju:
Ne znam šta bih rekao na to, svako sebi kroji sudbinu, svako ima svoje želje.
Kurir.rs/Informer