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Marko Osmakčić je pitao Terzu da objasni svoj sukob sa Slađom Poršelinom.

- Blatila me je, jer ja nju ne mrzim. Ona se slikala sa Milicom i Barbarom, to nije tebalo da radi

- On je kivan na mene, kao da sam ja njega prevarila, a ja sam rekla da sam ga napolju izdržavala, vozio je moja kola, to je istina. Izdržavala sam ga. On je naš jedan snimak intiman dao da ljudi gledaju, on je mene ucenjvao - navela je Poršelina.

- To je video samo Milan Milošević - rekao je Terza.

1/5 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

- On je mene ucenjivao da će to da pusti javno - rekla je Slađa.

- Ako se budeš k*rčila, hoću - rekao je Terza.

- Ja ću da ti j*bem mamu u p*čku - rekla je Poršelina.

- J*bo mater svoju, kud sam te j*bao, budalu nit j*bi niti vodi kući, mene blam, brata mi mog - rekao je Terza.

1/6 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

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