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Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase nedavno je raskinuo sa tiktokerkom Milenom Stamenković, a posle kraće pauze, vratio se da snima, te je počeo da otkriva detalje iz života posle raskida.

Baka je priznao da je imao brojne afere posle njihovog raskida, te da se odao alkholu, a jednom izjavom posebno je šokirao javnost.

- Ljubim se sa jednom, pa sa drugom, trećom... Ni ne sećam se. Počeo sam da ljubim i hvatam i drugare. Sodoma i gomora u svakom izlasku. Haos. Da sam na Tajlandu kako bih dohvatio one transrodne osobe, posle bih razmišljao o posledicama. Kako pijan možeš da znaš da li je muško ili žensko? Bože moj - pričao je on na svom lajvu i dodao:

Baka Prase voli da obmanjuje javnost Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija, Instagram, Kurir/Ljilja Stanišić, Prinnscreen/Youtube

- Alkohol je mnogo opasna stvar. Sada mogu da kažem da je sigurno loše. Moj prvi izlak, ja u klubu, sa nekom slatkom ribom, cela akcija... Nije za pohvalu, ali nemam blama. Vodim je kući, bio sam odvaljen, nisam mogao da imam odnos... - govorio je.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV