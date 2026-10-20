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Pevačica Katarina Živković progovorila je o novim poslovnim planovima, ali i o porodičnom životu i suprugu koji joj je najveća podrška. Ona je otkrila kako usklađuje majčinstvo i karijeru, te priznala da priželjkuje proširenje porodice.

Katarina Živković je otkrila da nakon završene letnje sezone planira nove nastupe, pesme i album, uz proverene saradnike.

1/10 Vidi galeriju Pevačica Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, pa se pred pripadnicima sedme sile dotakla Saše Popovića, ali i koleginice Milice Todorović Foto: Nemanja Nikolić

"On je bio i ostao moja najveća podrška"

Pevačica se osvrnula i na svog emotivnog partnera sa kojim je u vezi već osam godina. Iako o njemu retko govori u javnosti, istakla je da je suprug njen najveći oslonac u poslu i životu.

"Mi smo osam godina zajedno i stvarno nikada nisam pričala o njemu. On jeste bio i jeste moja najveća podrška. Da to nije tako publika bi to sigurno videla. Videlo bi se po mom izgledu, pesmama, nastupima, tako da mislim da naša dela govore više od reči ponekada".

"Stefan je isti tata, a devojčica će biti na mene"

1/4 Vidi galeriju Nebojša Stojković Stojke na Arkanovom pomenu Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Privatna arhiva, Privatna Arhiva, Kurir

Kaća je otkrila i kako funkcioniše kada odlazi na nastupe, istakavši da je potpuno mirna jer zna da je sin Stefan u sigurnim rukama. Uz to, priznala je i svoje želje kada je u pitanju drugo dete.

"Bezbrižna sam kada odem na nastup, znam da mi je dete sa ljudima koji ga najviše vole i onda sam spremna da dam sto posto sebe na poslu. Svakoj ženi je to jako potrebno. Stefan je isti tata, a devojčica će biti na mene, to su neke moje želje".

Kurir.rs/Blic