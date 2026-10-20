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STOJIN SIN JE SADA OTIŠAO U ZABORAV! Rada nastavila dalje, evo ko joj se sada udvara
- Žarko Udovičić je rekao da je blokirao Slađu, uz objašnjenje da mu je napolju bila omiljena opcija blok, a ne razgovor.
- Matora je otkrila da joj se Žarko poverio kako mu je Rada Jovanović lepša uživo nego na televiziji.
- Rada je poručila da je nastavila dalje, dok je dodala da Žarko liči na njenog bivšeg muža.
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Marko Stefanović postavio je pitanje Žarku Udovičiću.
- Šta je bilo sa Slađom s bloka, da nam objasniš to - pitao je Marko.
- Blok. Nije bilo sa boka. Blokirao sam je. mi se dugo znamo i kao drugari, i ovako. Ali ona zna nekad da bude naporna, ali meni je napolju omiljena opcija bila blok, ne znam šta ću ovde - rekao je Žarko.
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- Učite od dečka koji je bio u kombinaciji kako se priča o devojci - rekle je Slađa.
Nakon toga Matora je otkrila da joj se Žarko poverio da mu je Rada Jovanović lepša uživo nego preko tv-a.
- On liči na mog bivšeg muža, dečka sa kojim sam bila tri godine - rekla je Rada koja je otkrila da je nastavila život dalje.
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