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Marko Stefanović postavio je pitanje Žarku Udovičiću.

- Šta je bilo sa Slađom s bloka, da nam objasniš to - pitao je Marko.

- Blok. Nije bilo sa boka. Blokirao sam je. mi se dugo znamo i kao drugari, i ovako. Ali ona zna nekad da bude naporna, ali meni je napolju omiljena opcija bila blok, ne znam šta ću ovde - rekao je Žarko.

Aktuelni učesnik "Elite 10", Milan Popov, sin folk pevačice Stoje Novaković nastupio je večeras u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" Foto: Printscreen

- Učite od dečka koji je bio u kombinaciji kako se priča o devojci - rekle je Slađa.

Nakon toga Matora je otkrila da joj se Žarko poverio da mu je Rada Jovanović lepša uživo nego preko tv-a.

- On liči na mog bivšeg muža, dečka sa kojim sam bila tri godine - rekla je Rada koja je otkrila da je nastavila život dalje.

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 Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:

30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV