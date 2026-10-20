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Bivša rijaliti učesnica Milijana Bogdanović (27) iza sebe ima brak sa Milojkom Božićem (80) kojeg je javno prevarila. Nakon razvoda ona se prilično povukla iz javnosti, a sada je pokazala da je našla novog partnera.

Milijana je objavila fotografiju sa izvesnim Tomom koji je takođe dosta stariji od nje.

1/6 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica Milijana Bogdanović (27) iza sebe ima brak sa Milojkom Božićem (80) kojeg je javno prevarila Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Privatna Arhiva

- Ljubav nema godina, ona se uvek rađa - napisala je Milijana.

Imala aferu sa oženjenim Aleksandrom (70)

Podsetimo, Milijana je nedavno govorila o vezi sa oženjenim muškarcem.

- Baš sam pre neki dan pričala s kolegom, jer radimo na istom mestu, i dotakli smo se teme moje veze sa Aleksandrom. To je bila jaka, fatalna ljubav, ali i pogubna za oboje. Naš odnos je trajao oko dve i po godine. On je tada bio u braku i često se svađao sa ženom zbog mene. Pokušali smo kasnije da izgladimo odnose, ali jednostavno nije išlo. Sad smo na istoj poziciji, kolege i ništa više - rekla jea Milijana tada za "Kurir" i dodala:

1/8 Vidi galeriju Milijana Bogdanović Foto: Happy screenshot, Nemanja Nikolić, Printscreen

- Prethodni dečko me je prevario, a poslednjeg sam ja ostavila, jer sada nisam spremna za vezivanje. Nije mi probudio ono ludilo koje su uspeli neki prethodni. Zanimljivo je da i dalje imamo zajednički profil na društvenim mrežama, oboje znamo šifru, ali više ne komuniciramo. Upoznao me je sa svojom ženom - ona je divna osoba, zove se isto Milijana kao ja! Super se slažemo. Njega ne bih komentarisala. Bili su dugo u braku, došlo je do prezasićenja... Inače, on ima 70 godina.