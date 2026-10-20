Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Milijana Bogdanović (27) iza sebe ima brak sa Milojkom Božićem (80) kojeg je javno prevarila. Nakon razvoda ona se prilično povukla iz javnosti, a sada je pokazala da je našla novog partnera.

Milijana je objavila fotografiju sa izvesnim Tomom koji je takođe dosta stariji od nje.

Bivša rijaliti učesnica Milijana Bogdanović (27) iza sebe ima brak sa Milojkom Božićem (80) kojeg je javno prevarila Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Privatna Arhiva

- Ljubav nema godina, ona se uvek rađa - napisala je Milijana.

Imala aferu sa oženjenim Aleksandrom (70)

Podsetimo, Milijana je nedavno govorila o vezi sa oženjenim muškarcem.

- Baš sam pre neki dan pričala s kolegom, jer radimo na istom mestu, i dotakli smo se teme moje veze sa Aleksandrom. To je bila jaka, fatalna ljubav, ali i pogubna za oboje. Naš odnos je trajao oko dve i po godine. On je tada bio u braku i često se svađao sa ženom zbog mene. Pokušali smo kasnije da izgladimo odnose, ali jednostavno nije išlo. Sad smo na istoj poziciji, kolege i ništa više - rekla jea Milijana tada za "Kurir" i dodala:

Milijana Bogdanović  Foto: Happy screenshot, Nemanja Nikolić, Printscreen

- Prethodni dečko me je prevario, a poslednjeg sam ja ostavila, jer sada nisam spremna za vezivanje. Nije mi probudio ono ludilo koje su uspeli neki prethodni. Zanimljivo je da i dalje imamo zajednički profil na društvenim mrežama, oboje znamo šifru, ali više ne komuniciramo. Upoznao me je sa svojom ženom - ona je divna osoba, zove se isto Milijana kao ja! Super se slažemo. Njega ne bih komentarisala. Bili su dugo u braku, došlo je do prezasićenja... Inače, on ima 70 godina.

Ne propustiteStarsPEVAČ PREVARIO ŽENU, PA ZAPROSIO DUPLO MLAĐU LJUBAVNICU! Sve se desilo javno, a nakon skandala se vratio supruzi: "Kajem se zbog veze s njim..."
Mojke promocija (3).jpeg
StarsSVI PARTNERI MILIJANE BOGANOVIĆ: Fetiš su joj dede, udala se za 53 godine starijeg, a Ivan Gavrilović joj bio najmlađi - Pravila haos s njima (FOTO)
Milijana Bogdanović
Stars"MUVAJU ME STUDENTKINJE" Evo kako živi Milojko iz Parova, otkrio da li viđa Milijanu: "Nakon izlaska sam je.." Progovorio i o ulasku u Elitu
StarsPEVAČ PREVARIO ŽENU, PA ZAPROSIO DUPLO MLAĐU LJUBAVNICU! Sve se desilo javno, a nakon skandala se vratio supruzi: "Kajem se zbog veze s njim..."
Mojke promocija (5).jpeg

30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV