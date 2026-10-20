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Tokom emisije "Pretres nedelje" nastao je pravi neočekivani obrt kada je voditelj Milan Milošević, usred žestoke rasprave Filipa Cara i Marka Osmakčića, pred milionskim auditorijumom izneo informaciju koja je sve prisutne ostavila bez teksta.

Voditelj Milan Milošević rekao je pred učesnicima "Elite 10" da je Dalila Dragojević doputovala iz Amerike u Beograd, posle dužeg vremena.

- Dalila je danas doputovala u Beograd - rekao je Milan, na šta je prvo reagovao Marko Osmakčić koji se odmah nadovezao i prisetio detalja iz prošlosti:

- U tom slučaju, ja sam imao tamnu košulju, Dalila dolazi, ja ni pet, ni šest, dolazi, znamo kakva je Dalila ili bila barem, dolazi tu nešto, ja stojim tu, Car sedi sa Viktorijom sedi ovde, u tom slučaju, ja plešem, ja znam periferno znam gde mi sedi Viktorija i gde je gospodin Filip Car, Dalila kao pijandura pleše, da je Dalila valjala, ne bi to radila - poručio je on, dok je Car ćutao.

Ova konstatacija voditelja ponovo je pokrenula priče da bi Dalila mogla ući u Elitu 10.

Filip Car i Dalila Dragojević Foto: Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Poznat razlog dolaska u Srbiju

Dok se njeno ime neprekidno spominje u "Eliti 10", Dalila uživa u životu koji je izgradila u Americi, a nedavno je i sama najavila dolazak u Srbiju. Ipak, nema ni govora o njenom ulasku u rijaliti iako se mnogi gledaoci baš tome nadaju, već Dalila planira da poseti estetske hirurge u Beogradu.

- Jedva čekam da se dočepam Srbije, da idem kod svojih doktora. Na usnama mi je ostala kuglica biopolimera i ja je toliko vidim, odvratno je. Jedva čekam da dođem do Beograda i sve to sredim povadim, ali mladost ludost.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV