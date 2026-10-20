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Dušica Jakovljević veliku pažnju domaće javnosti privukla je kada se na svom Instagramu oglasila sa VMA, a sada je još jednom fotografijom zbunila svoje pratioce, koji su pomislili da je se još jednom podvrgla operaciji nosa.

Dušica Jakovljević je sada otkrila kako se oseća, nakon što je na VMA uradila niz analiza, što je takođe podelila sa pratiocima na mrežama:

1/6 Vidi galeriju Voditeljka ima zanimljivu priču Foto: Petar Aleksić, Shutterstock, ATA images, Jelena Simonović

- Nemam probleme sa disanjem, to sve napred, idem na neke druge analize - otkrila je voditeljka i da li je radila estetski zahvat na nosu:

"Pao mi je vrh nosa"

- U poslednje vreme, s obzirom da je pao vrh nosa tračicama podvezujem, to sam videla na Instagramu i jako mi se dopada rezultat.

Otkrila je da će do estetskog zahvata na nosu doći, ali da je pre toga pred njom borba sa imunitetom, koju vodi već godinu dana:

- Rešavam probleme koje imam godinu dana sa imunitetom. I neke druge o kojima sada ne bih govorila. Do intervencije nosa će doći, ali nakon što rešim sve probleme - naglasila je i da se sada mnogo bolje oseća:

- Sve ide ka dobrom, tačnije ka najboljem.

Devojkama je ovom prilikom dala i koristan savet:

1/10 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

- Mnoge devojke lepe flastere, rezultati su kratkotrajni, ali estetski lepi, meni se dopada,a pomaže mi i kod disanja.

Naslednica je mamin najveći ponos

Dušica Jakovljević nikada nije krila koliko je vezana za svoju decu, a uspeh njene ćerke Anđele doneo joj je neopisivu sreću. Anđela je ostvarila sjajan rezultat na prijemnom ispitu i izborila mesto na budžetu Stomatološkog fakulteta.

Kurir.rs/Blic