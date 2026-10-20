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Slađa Poršelina, Dača Virijević i Laura Prgomet nakon "Igre istine" otišli su u radio i počeli da ogovaraju Marka Osmakčića.

- On bi ovde prvo muvao Lauru... Glorija je ispala glupa - rekao je Dača.

- Nije nego se uskur*čila - navela je Laura.

- Meni je Glorija rekla da su se oni tukli napolju... Radio bi on mnoge stvari, ali neće da bi pobedio Cara - rekao je Dača.

Marko Osmakčić Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen/Instagram

- Izokrenuo je celu kuću naopačke - rekla je Slađa.

- On je glup za mene - rekao je Dača.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV