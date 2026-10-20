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DAČA MU PROČITAO SVE NAMERE! Marko Osmakčić bi prvo da osvoji Lauru, a onda da se obračuna sa Carem (VIDEO)
- Dača Virijević tvrdi da Marko Osmakčić prvo pokušava da osvoji Lauru Prgomet, a tek onda da se obračuna sa Carem.
- Slađa Poršelina i Laura Prgomet u radio-emisiji su ga optužile da je 'izokrenuo celu kuću naopačke' i da pravi haos u kući.
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Slađa Poršelina, Dača Virijević i Laura Prgomet nakon "Igre istine" otišli su u radio i počeli da ogovaraju Marka Osmakčića.
- On bi ovde prvo muvao Lauru... Glorija je ispala glupa - rekao je Dača.
- Nije nego se uskur*čila - navela je Laura.
- Meni je Glorija rekla da su se oni tukli napolju... Radio bi on mnoge stvari, ali neće da bi pobedio Cara - rekao je Dača.
Marko Osmakčić Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen/Instagram
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- Izokrenuo je celu kuću naopačke - rekla je Slađa.
- On je glup za mene - rekao je Dača.
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