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Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je iznenadila javnost izjavama o tome kako zamišlja trenutak kada je jednog dana više ne bude bilo, istakavši da umesto klasičnog opraštanja želi poseban događaj.

Jovana je naglasila da ne želi klasičnu sahranu obeleženu suzama, tugom i naricanjem po groblju. Smatra da bi i njen poslednji ispraćaj trebalo da bude drugačiji, baš kao što joj je i život obeležen željom da ostavi neizbrisiv trag.Umesto tradicionalnog okupljanja, voditeljka želi proslavu na kojoj će važiti i poseban dres-kod za sve prisutne.

Govoreći bez zadrške, Jovana je poručila da želi da se proslavi činjenica da je živela.

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić na promociji romana Eve Ras Foto: Kurir

- Kada dođe taj momenat, hoću da umrem, ali da se zna da sam živela i da se napravi žurka kada me više ne bude bilo, a ne sahrana. Kakva crna sahrana?! Da me oplakuju tu nešto i nariču po groblju... Ne, bre, pravi se žurka, imaće se i dres-kod šta će ljudi da obuku. Živela jedna fatalna žena, zvala se Jovana Jeremić - rekla je voditeljka i dodala da ne veruje da će njeno ime ikada pasti u zaborav.

- Žurku pravim, bre, čoveče, budite srećni jer ja ću i mrtva da živim jer sam rođena da uđem u legendu. Nisam rođena da umrem kao običan čovek. Meni će i sahrana biti avangardna. Moje ime nikada neće umreti - otkrila je Jovana.

O Kasperu: Mina nije jedina žrtva

Podsetimo, Jovana je nedavno za medije otkrila i detalje o slučaju Maneta Ćuruvije Kaspera, koji je protiv nje podneo tužbu:

- Ne bih to komentarisala, stvarno, to je čovek koji je poznat iz nepoznatih razloga. On je bivši dečko Mine Kostić i na tome neka ostane, da je Jovana Jeremić bila u pravu za sve što je rekla, a mnoge nove će informacije isplivati u skorijem periodu. Samo ću reći, nije Mina Kostić njegova jedina žrtva, a videćete i sami kroz vreme, o čemu govorim - rekla je ona.