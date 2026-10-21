MARKO OSMAKČIĆ DISKVALIFIKOVAN IZ ELITE 10! Produkcija se hitno oglasila
Marko Osmakčić hitno je diskvalifikovan iz Elite 10 nakon odluke produkcije usled nedozvoljenog ponašanja.
Veliki šef doneo je odluku da Marko Osmakčić bude diskvalifikovan iz rijalitija zbog provociranja i izazivanja.
Kako se navodi, Osmakčić je tokom čitavog dana pravio haos sa Filipom Carem, provocirajući ga na najniži mogući način i izazivajući na fizički kontakt. Budući da se ovakvo ponašanje ne toleriše, donesena je odluka da Osmakčić više neće biti deo Elite 10.
Nastao haos kad je ušao u rijaliti
Podsetimo, Marko Osmakčić je pre pet dana ušao u Elitu 10. Takmičari su tada ostali u apsolutnom šoku kada su ga ugledali na vratima, a poseban muk nastao je zbog prisustva njegove bivše verenice Glorije, koja je nedavno postala deo ovog formata.
Marko je u javnosti ostao najzapaženiji po verovatno najvećem skandalu u istoriji rijaliti programa na našim prostorima, kada je napustio šou nakon što je u javnosti plasirana lažna vest o smrti njegovog oca kako bi ga porodica izvukla sa imanja u Šimanovcima.