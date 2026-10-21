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Marko Osmakčić hitno je diskvalifikovan iz Elite 10 nakon odluke produkcije usled nedozvoljenog ponašanja.

Veliki šef doneo je odluku da Marko Osmakčić bude diskvalifikovan iz rijalitija zbog provociranja i izazivanja.

Kako se navodi, Osmakčić je tokom čitavog dana pravio haos sa Filipom Carem, provocirajući ga na najniži mogući način i izazivajući na fizički kontakt. Budući da se ovakvo ponašanje ne toleriše, donesena je odluka da Osmakčić više neće biti deo Elite 10.

Marko Osmakčić Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen/Instagram

Nastao haos kad je ušao u rijaliti


Podsetimo, Marko Osmakčić je pre pet dana ušao u Elitu 10. Takmičari su tada ostali u apsolutnom šoku kada su ga ugledali na vratima, a poseban muk nastao je zbog prisustva njegove bivše verenice Glorije, koja je nedavno postala deo ovog formata.

Marko je u javnosti ostao najzapaženiji po verovatno najvećem skandalu u istoriji rijaliti programa na našim prostorima, kada je napustio šou nakon što je u javnosti plasirana lažna vest o smrti njegovog oca kako bi ga porodica izvukla sa imanja u Šimanovcima.

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