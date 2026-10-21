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Marko Osmakčić sinoć je hitno diskvalifikovan iz "Elite 10". Produkcija je saopštila konačnu odluku i razlog.

Marko Osmakčić je juče tokom celog dana izazivao Filipa Cara na fizički kontakt i provocirao ga na najniži mogući način, pominjajući mu dete, zbog čega su čelni ljudi Pinka hitno reagovali i izbacili ga sa imanja.

Šta se desilo malo pre diskvalifikacije

Tokom žurke, Marko Osmakčić i Filip Car provocirali su jedno drugo preko dvorišta, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti.

Marko Osmakčić Foto: Printscreen

- Dođi kod medveda u košnicu, zatrči se. Dođi kod tate da te tata nauči - govorio je Car.

- Hoću ovo da gledam, meni je ovo bioskop - poručio je Osmakčić.

- Ja sam život ovde dao da bi meni neko dete moje psovao i tvoje dete psovao, pomicao bubicu i psovao majku četničku i psovao - žalio se Filip Car Aneli.

Četvorica obezbeđenja držala je Marka kako ne bi prišao Filipu, a Glorija je bila sve vreme bila uz njega.

- On jednu reč da ti kaže, on ode u zatvor. Njega samo čekaju - govorila mu je Matora.

- I dalje me provocira. Sve vreme me provocira, oni ga ne sprovode - pričao je Car, a celu situaciju pre diskvalifikacije pogledajte na snimku ispod.

Imali plan za "uništenje" Marka Osmakčića

Uroš Stanić i Sanja Grujić prišli su Filipu Caru kako bi mu se pohvalili da su danas na "Igri istine" zbog njega urnisali Marka Osmakčića, ali mu i otkrili da imaju u planu da nastave da ratuju sa njim.

- Usr*li smo Marka Osmakčića zbog tebe pitanjima - rekao mu je Uroš Stanić.

- Unapred smo se dogovorili - dodala je Sanja.

- Ko j*be p**ku jednu, rešićemo ga Care - nastavio je Stanić.

- Nakačio se na nas. Kad ga prati obezbeđenje on misli da je Zdravko Čolić. On gleda svog idola, uzora svoga, to je rekao u petoj sezoni. Ja ga učio šta može, šta ne može. Šta da kupuje u prodavnici, da ne nosi patike na bose noge... A on pomera bubicu i kaže meni "mater četničku" - pričao je Car, a sve poslušajte na snimku ispod.

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