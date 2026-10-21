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Zoran Ćumura, blizak prijatelj pevačice Bebi Dol, otkrio je istinu o njenom materijalnom stanju i demantovao spekulacije da je živela u garaži, a otkrio je i zbog čega se pevačica preselila u drugi stan.

Bebi Dol, čuvena srpska umetnica, trenutno je učesnica rijaliti programa "Elita 10". Pre ulaska na imanje u Šimanovcima, javnost godinama nije imala priliku da je vidi, a u tom periodu u medijima su se pojavljivale brojne spekulacije o njenom privatnom životu i životnim okolnostima.

Jedna od najzastupljenijih tvrdnji, pored toga da stanuje u podrumu, bila je da Bebi sa suprugom živi u garaži, a njen blizak prijatelj Zoran Ćumura sada je odlučio da stane na put takvim pričama i otkrije šta se zapravo dogodilo.

Prema njegovim rečima, Bebi se u prethodnim godinama povukla iz javnosti jer je bila posvećena porodici, a najveći deo vremena provodila je brinući o bolesnoj majci.

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol Foto: ATA images

- Bebi sada, kao i ranije, živi u stanu koji je troiposoban. Prethodni je takođe bio troiposoban, sa dvorišem, na Vračaru. Nikada nije živela u garaži, to je potpuna budalaština. Niko je nikada nije izbacio iz stana. Ona je žena majku uzela kod sebe kada se razbolela i bila joj je potrebna soba za Magdalenu koja je bila stara i bolesna, tako da se Bebi samo preselila u veći stan. To je jedina istina, što je i dokazano. Poslednjih godina se posvetila majci, brinula se o njoj, tako da... - rekao je Zoran.

Odlazak majke veliki udarac

Podsetimo, Magdalena Megi Šarić, majka Bebi Dol, preminula je 2024. godine u 90. godini, nakon kratke bolesti, u svom domu. Njen odlazak bio je veliki udarac za pevačicu, koja je, prema rečima ljudi iz njenog okruženja, učinila sve kako bi majci pružila potrebnu negu i podršku.

- Bebi je mesecima unazad bila posvećena samo njoj, čuvala je i pazila. Jako joj je teško, jer su je za godinu dana zatekle čak tri tragedije, smrt tetke, pa oca i sad majke. Ona se dobro drži - rekao je svojevremeno prijatelj blizak pevačici za domaće medije.