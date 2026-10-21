Slušaj vest

Pravi haos izbio je u "Eliti 10", a snimak žestokog obračuna Marka Osmakčića i Filipa Cara otkrio je šta je prethodilo hitnoj diskvalifikaciji rijaliti učesnika. Uvrede i pretnje smrću izazvali  su nezapamćenu dramu, zbog koje je moralo da reaguje i obezbeđenje.

Sukob je započeo tokom dana, a situacija je dodatno eskalirala na večernjoj žurci, nakon čega je produkcija donela odluku da Osmakčića izbaci iz rijalitija. Javnost je o njegovoj diskvalifikaciji obaveštena dva sata posle ponoći.

Na snimku koji se pojavio u javnosti čuju se uznemirujuće pretnje koje je Marko uputio Filipu Caru, dok se u čitav sukob umešala i Aneli Ahmić.

- Tebe treba z**lati! Tako je! Ti si mi prvi juče pretio. Karić ima lep nož, pri spavanju da te izbušim kao sir - govorio je Marko Osmakčić.

Tu se, međutim, nije zaustavio, već je počeo da pominje i Carevu ćerku.

Marko Osmakčić Foto: Printscreen

- Koliko ti ćerka ima godina? Kad bude imala 18, ja je isk**ram. Je l ti jasno? - govorio je Marko Filipu Caru, a iste uvrede je izneo i Aneli Ahmić.

- I ti imaš ćerku? Kad ona bude imala 18 i nju ću da isk**am. Opštiću ja sa njom - rekao je Osmakčić Aneli, a ona se zaletela na njega.

- Znaš ti kakve ja šamare pucam! Šta ti je sa licem?! Dobio si flekicu od mog šamara - uzvratila mu je Aneli Ahmić.

Ni Filip Car nije ostao miran, već je Osmakčiću uputio ozbiljne pretnje.

- J**aću ti majku! Sutra će ti svi snimci izaći u javnost. Izmasakriraću te - urlao je Filip Car.

- Ajde čekaj, umiri se da odu. Znaš kako ću ti šakom o glavu. Sad ćeš imati znaš kakav problem - govorio je Filip Car, ali je onda obezbeđenju poručio: Neću se ja zaletati, znam ja kako ću sad - rekao je Car.

Osmakčića i ranije pratili skandali

Podsetimo, Marko Osmakčić dospeo je u centar pažnje tokom ranijeg učešća u rijalitiju, kada je njegova porodica plasirala lažnu vest o smrti njegovog oca kako bi ga izvukla iz programa. Taj događaj izazvao je burne reakcije javnosti.

Veliku pažnju privukla je i njegova turbulentna veza sa Viktorijom Viki Mitrović, koja je ostala trudna tokom njihovog zajedničkog boravka u rijalitiju. Njihov odnos pratili su brojni sukobi i emotivne drame pred kamerama.

Osmakčić je nedavno verio Gloriju, koja se takođe pridružila učesnicima rijalitija. Iako su se ubrzo nakon veridbe pojavile informacije o raskidu, par se potom pomirio.

Ne propustiteRijalitiOVO JE RAZLOG DISKVALIFIKACIJE MARKA OSMAKČIĆA! Vojska obezbeđenja ga obuzdavala - evo šta se dešavalo pre izbacivanju iz Bele kuće! (VIDEO)
Marko Osmakčić
RijalitiMARKO OSMAKČIĆ DISKVALIFIKOVAN IZ ELITE 10! Produkcija se hitno oglasila
Marko Osmakčić na Tompsonovom koncertu
Rijaliti"UMESTO MARKO BOLJE BI MU IŠLO IME MAKRO" Zola žestoko odgovorio na prozivke Marka Osmakčića: On je bolesnik... Spomenuo i Gloriju
Screenshot 2025-07-11 193759.png
Rijaliti"TI SI MENI NAJVEĆI NEPRIJATELJ OVDE" Glorija prebacila Osmakčiću svađu sa Carem: Znaš da mi preti zbog tebe...
Glorija Jelovac