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Pravi haos izbio je u "Eliti 10", a snimak žestokog obračuna Marka Osmakčića i Filipa Cara otkrio je šta je prethodilo hitnoj diskvalifikaciji rijaliti učesnika. Uvrede i pretnje smrću izazvali su nezapamćenu dramu, zbog koje je moralo da reaguje i obezbeđenje.

Sukob je započeo tokom dana, a situacija je dodatno eskalirala na večernjoj žurci, nakon čega je produkcija donela odluku da Osmakčića izbaci iz rijalitija. Javnost je o njegovoj diskvalifikaciji obaveštena dva sata posle ponoći.

Na snimku koji se pojavio u javnosti čuju se uznemirujuće pretnje koje je Marko uputio Filipu Caru, dok se u čitav sukob umešala i Aneli Ahmić.

- Tebe treba z**lati! Tako je! Ti si mi prvi juče pretio. Karić ima lep nož, pri spavanju da te izbušim kao sir - govorio je Marko Osmakčić.

Tu se, međutim, nije zaustavio, već je počeo da pominje i Carevu ćerku.

1/6 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen

- Koliko ti ćerka ima godina? Kad bude imala 18, ja je isk**ram. Je l ti jasno? - govorio je Marko Filipu Caru, a iste uvrede je izneo i Aneli Ahmić.

- I ti imaš ćerku? Kad ona bude imala 18 i nju ću da isk**am. Opštiću ja sa njom - rekao je Osmakčić Aneli, a ona se zaletela na njega.

- Znaš ti kakve ja šamare pucam! Šta ti je sa licem?! Dobio si flekicu od mog šamara - uzvratila mu je Aneli Ahmić.

Ni Filip Car nije ostao miran, već je Osmakčiću uputio ozbiljne pretnje.

- J**aću ti majku! Sutra će ti svi snimci izaći u javnost. Izmasakriraću te - urlao je Filip Car.

- Ajde čekaj, umiri se da odu. Znaš kako ću ti šakom o glavu. Sad ćeš imati znaš kakav problem - govorio je Filip Car, ali je onda obezbeđenju poručio: Neću se ja zaletati, znam ja kako ću sad - rekao je Car.

Osmakčića i ranije pratili skandali

Podsetimo, Marko Osmakčić dospeo je u centar pažnje tokom ranijeg učešća u rijalitiju, kada je njegova porodica plasirala lažnu vest o smrti njegovog oca kako bi ga izvukla iz programa. Taj događaj izazvao je burne reakcije javnosti.

Veliku pažnju privukla je i njegova turbulentna veza sa Viktorijom Viki Mitrović, koja je ostala trudna tokom njihovog zajedničkog boravka u rijalitiju. Njihov odnos pratili su brojni sukobi i emotivne drame pred kamerama.