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Pevačica Mina Kostić godinama je prisutna na estradnoj sceni, a iako mnogi misle da poznate ličnosti žive u luksuzu i ne razmišljaju o novcu, ona je svojevremeno priznala da se suočila sa ozbiljnim finansijskim problemima. U jednom periodu života ostala je bez posla i redovnih primanja, zbog čega je jedva uspevala da sastavi kraj s krajem.

Foto: Printscreen

Naime, tokom epidemije koronavirusa, kada su nastupi i javna okupljanja bili obustavljeni, Mina se našla u nezavidnoj situaciji. Kako nije imala mogućnost da zarađuje, računi su se gomilali, a pevačica nije krila koliko joj je teško palo to što prvi put u životu nije imala dovoljno novca za osnovne troškove.

"Prvi put u životu sam ostala bez para"

1/5 Vidi galeriju Pevačica prevazišla težak period Foto: Printscrean, Ilija Ilić, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Mina je tada otvoreno govorila o finansijskim poteškoćama i priznala da je bila zabrinuta zbog svakodnevnih obaveza koje nije mogla da izbegne.

- Kada ne radim i nemam primanja, a moram da plaćam račune, ne mogu da se ne brinem. Samo mi je infostan 7.000 dinara. Ja nemam odakle da plaćam račune.

Pevačica je istakla da se nikada ranije nije našla u sličnoj situaciji, te da joj je posebno teško palo što nije znala kada će ponovo moći normalno da radi i zarađuje.

- Ovo mi se prvi put dešava u životu, bre, da ostanem bez para. Ja jesam kao samostalni umetnik dobila od države pomoć za tri meseca, ali, ljudi, pa šta je to 90.000 dinara – izjavila je Mina svojevremeno za Blic.

Težak period ostavila iza sebe

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

Iako je navikla da sama zarađuje i obezbeđuje sebi egzistenciju, pevačica je tada morala da se prilagodi okolnostima koje su pogodile čitavu muzičku industriju.

Period bez nastupa za mnoge estradne umetnike predstavljao je veliki finansijski udarac, a Mina nije želela da prikriva probleme sa kojima se suočavala.

Ipak, nakon što se situacija stabilizovala i nastupi ponovo počeli da se održavaju, pevačica je uspela da prevaziđe finansijske poteškoće i vrati se uobičajenom načinu života.

Danas je taj težak period iza nje, ali njeno priznanje da u jednom trenutku nije imala novca ni za redovne račune pokazalo je da ni poznate ličnosti nisu pošteđene finansijskih kriza.

Mina krila dugo pravo ime

1/11 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Printscreen/Premijera

Podsetimo, Mina Kostić je već 23 godina prisutna na domaćoj estradi, a njeno pravo ime je Minira Jašari.

Pevačica je rođena u desetočlanoj porodici na Ledinama, od roditelja Zoje i Alije Jašari.

Međutim, ona je kasnije promenila ime, ali u ličnoj karti joj ne piše ni Minira, ni Mina, nego Jasmina Kostić.

Nju je odgajala Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa. A pored toga, njen život obležila je tragedija koja se dogodila kada je Mina bila dete – njena rođena sestra se utopila.

– Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina… Jako teško sam to podnela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog htio. To je bila sudbina – rekla je Mina u jednom intervjuu.