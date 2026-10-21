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Starleta Ava Karabatić iznela je uznemirujuće detalje o periodu tokom kojeg, kako tvrdi, nije mogla slobodno da komunicira sa porodicom i prijateljima. U potresnoj ispovesti otkrila je da je bila prisiljena da šalje određene poruke, kao i da su njeni razgovori sa majkom bili pod nadzorom.

Foto: Printscreen

Ava je sada odlučila da javno progovori o svemu što se događalo, ističući da mnoge poruke koje su se pojavile nisu bile napisane njenom slobodnom voljom. Posebno je iznenadila priznanjem da su joj telefoni bili isključeni, te da nije imala mogućnost da kontaktira sa ljudima iz svog okruženja.

"Bila sam prisiljena, nisam mogla ništa da radim"

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram, ATA images, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES, Printscreen

Na početku ispovesti, starleta se izvinila svima koji su poverovali da je ona pisala određene poruke, tvrdeći da je na to bila prisiljena.

Kako je objasnila, komunikacija sa majkom odvijala se pod nadzorom, dok su joj telefoni i brojevi bili ugašeni, zbog čega nije mogla slobodno da se javlja drugima.

- Izvinjavam se svima koji su poverovali da sam ja to pisala. Nisam, bila sam prisiljena. Moram da kažem da bi, kada bih razgovarala sa svojom majkom, bio uključen spikerfon ili nešto slično. Svi brojevi su bili ugašeni, telefoni takođe, a ja nisam bila dostupna. Apsolutno nisam mogla ništa da radim - ispričala je Ava za Hype TV.

Starleta je potom otkrila i da je u jednom trenutku, kada je muškarac o kojem govori nestao, pokušavala da komunicira sa njim, nadajući se da će neko reagovati i preduzeti nešto povodom situacije u kojoj se našla.

- Kada je nestao, dopisivala sam se sa njim. Ne lažem, mislila sam da će neko nešto preduzeti - navela je starleta.

"Nisam bila kidnapovana, postojao je dogovor"

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

Govoreći o okolnostima pod kojima je otišla iz doma, Karabatićeva je naglasila da ne želi da tvrdi kako je bila kidnapovana, već je opisala situaciju za koju kaže da je počela dogovorom.

- Ne mogu da kažem da me je on kidnapovao, jer ne želim da lažem. Postojao je dogovor da mi nešto doda, pa sam se spustila do automobila. Tada smo razgovarali i otišli na put Resnika. U početku je sve bilo u redu, a onda je počelo - ispričala je ona.

Njena ispovest otvorila je brojna pitanja o tome šta se zapravo događalo nakon odlaska sa pomenutim muškarcem, budući da je Ava opisala situaciju u kojoj, prema sopstvenim tvrdnjama, nije mogla slobodno da koristi telefon niti da razgovara sa najbližima.

Iako je izričito odbacila tvrdnju da je bila kidnapovana, starleta je istakla da su se okolnosti promenile nakon što je dobrovoljno pristala da ode sa njim.