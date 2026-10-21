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Sinoćna žurka u rijalitiju "Elita 10" protekla je u znaku neočekivanih situacija, a jedan od trenutaka koji je posebno privukao pažnju dogodio se između Uroša Stanića i Milana Popova. Njih dvojica su se tokom večeri prilično zbližila, a Uroš je svojim potezima iznenadio prisutne učesnike.

Foto: Printscreen

Naime, dok su se ostali takmičari provodili uz muziku, Stanić je odlučio da preuzme inicijativu i priđe Milanu na način koji niko nije očekivao. Sve je počelo provokativnim gestovima, a ubrzo je usledio i potez koji nije promakao kamerama.

Uroš poljubio Milana u vrat

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

U jednom trenutku Uroš je zavodljivim pokretom prsta pozvao Milana da mu priđe, a Popov je bez mnogo razmišljanja prihvatio njegov poziv.

Kada mu se približio, Stanić je počeo da razmenjuje nežnosti sa njim, ne obazirući se na ostale učesnike koji su se nalazili u njihovoj blizini.

Vrhunac njihovog prisnog druženja dogodio se kada je Uroš iznenada poljubio Milana u vrat, a čitavu situaciju zabeležile su kamere rijalitija.

Popov se nije udaljio od njega, već je nastavio da učestvuje u njihovoj igri, dok je Stanić svojim ponašanjem dodatno skrenuo pažnju na njih dvojicu.

Neočekivana bliskost pred kamerama

1/9 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen, Kurir

Iako je Uroš Stanić poznat po tome što često svojim ponašanjem izaziva reakcije cimera, njegov odnos sa Milanom Popovim tokom žurke privukao je posebnu pažnju.

Njihova bliskost nije prošla nezapaženo, a ostaje da se vidi da li je reč samo o bezazlenom flertu i trenutku zabave ili će njihov odnos u narednim danima dobiti drugačiji tok.

Jedno je sigurno – Uroš i Milan su svojim ponašanjem obeležili deo sinoćne žurke, a snimak njihovog prisnog susreta mogao bi da izazove brojne komentare među gledaocima.

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