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Voditeljka televizije Pink, Dušica Jakovljević, zabrinula je svoje pratioce nakon što je na društvenim mrežama podelila objave iz zdravstvenih ustanova. Ona je potom otvoreno progovorila o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava već duže od godinu dana, otkrivši da lekari još uvek nisu utvrdili tačan uzrok njenih tegoba.

Foto: Printscreen

Kako je priznala, posebno dramatična situacija dogodila se tokom nedavnog vođenja emisije uživo u okviru rijalitija "Elita 10“, kada joj je lice iznenada oteklo, zbog čega je bila prinuđena da se nakratko povuče iz programa.

Iako gledaoci nisu primetili da se iza kamera odvija prava drama, Dušica je otkrila da joj je u tim trenucima najveću podršku pružio kolega Darko Tanasijević, koji je svojim profesionalizmom uspeo da prikrije njeno odsustvo.

- Prošli put, kada sam radila emisiju, dobila sam otoke na licu koji su me vrlo zabrinuli, čak i vrlo smetali pri radu u tom trenutku. Moram da otkrijem prvi put, da te večeri nije bilo Darka Tanasijevića... Zahvaljujući njemu, njegovom profesionalizmu i kolegijalnosti, niko nije primetio da mene u jednom momentu emisije zapravo nije ni bilo - ispričala je Dušica.

Voditeljka nije krila koliko ju je čitava situacija uznemirila, posebno jer se zdravstvene tegobe ponavljaju, a njihov uzrok i dalje nije poznat. Uprkos neprijatnostima, nastavila je da obavlja svoje poslovne obaveze, dok pokušava da pronađe odgovor na pitanje šta izaziva probleme sa kojima se suočava.

Godina dana bez tačne dijagnoze

1/5 Vidi galeriju Voditeljka potvrdila saznanja Kurira Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/hajp

Tegobe traju duže od godinu dana, a u početku su pogrešno pripisivane premoru, alergijama i svakodnevnom stresu.

"Duže od godinu dana imam te neke padove imuniteta koji se odražavaju na određene stvari. Imam određene simptome koji su, kad god bi mi pao imunitet, bili sve teži i teži. Nisam znala šta mi se dešava, to smo prepisivali alergijama, premoru, čak su pojedini doktori sve što mi se dešava svaljivali na stres, iako ja stvarno mogu da se pohvalim time da poslednjih godina stvarno nemam razloga za veću zabrinutost kada je reč o mom životu, sve ide kako treba. Dugo sam živela sa znakom pitanja iznad glave, niko nije mogao da mi da neku tačnu dijagnozu, šta je sa mnom, i da me uputi dalje".

Sumnja na autoimunu bolest i predstojeće operacije

1/10 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

Nakon detaljnih pregleda na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), brigu o njenom lečenju preuzeli su stručnjaci sa Stomatološkog fakulteta. Lekari sumnjaju na autoimunu bolest, dok su analize pokazale i velik deficit gvožđa i vitamina.

"Trenutno sam dobro. Kad kažem trenutno, u dobrim sam rukama kada je reč o lekarima. Preuzeli su me lekari sa Stomatološkog fakulteta, koji, sticajem okolnosti, pohađa moja ćerka. Izgleda da mi je bilo suđeno".

"Tada me je doktor uputio kod nekoliko lekara, bila sam na VMA, na maksilofacijalnoj hirurgiji... Odande sam upućena na druga odeljenja, a sada me je, s jedne strane, uzeo Stomatološki fakultet, da mi oni rešavaju to. Treba da radim određene analize u narednih nekoliko dana da bi ustanovili... Oni sumnjaju na neku autoimunu bolest. O čemu je reč, da li je sve samo posledica nakupljenog stresa... Primetila sam u poslednje vreme da jako mnogo spavam, kada zaspim ne mogu da se probudim, pa sam u strašnom deficitu sa gvožđem i vitaminima".

U narednom periodu očekuju je dodatni pregledi na Kliničkom centru i VMA, kao i operativni zahvati.

"Videćemo na kraju šta je, očekuju me dalji pregledi, zakazujem preglede na Kliničkom centru i na VMA, treba da utvrde o čemu je konkretno reč, a potom me očekuju ozbiljni zahvati i operacije, konkretno na Stomatološkom fakultetu".