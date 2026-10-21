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Aleksandra Mladenović nakon neuspelih veza rešila je da se posveti sebi i uživa u slobodi. Posvetila se poslu i karijeri, a sada je progovorila o ljubavnom životu.

"Sa skoro 19 godina izgubila nevinost"

U emisiji "Amidži šou" Aleksandra je otkrila sa koliko godina je prvi put bila intimna, te je priznala i sa kojim kolegom je bila dok je bio još maloletan.

Uroš Živković Aleksandra Mladenović
Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Ja sam sa 18 i po, 19 izgubila nevinost. Jesam, sa Urošem Živkovićem, on je tad bio maloletan - rekla je pevačica i objasnila da je to bila klinačka ljubav i da je on tada imao 17 godina, a ona je od njega starija 4 godine.

Nema sreće u ljubavi pa se okrenula nekretninama

Aleksandra Mladenović nedavno je govorila o ljubavnom životu, planovima za budućnost i zaradi, a tom prilikom priznala je da mnogo novca troši na luksuzne torbe i parfeme, otkrila da je kupila nekretnine od kojih planira da živi u penziji, ali i najavila nove pesme i album. 

Aleksandra je tada otkrila da ulaže u nekretnine kako bi sebi obezbedila sigurnu budućnost, a potom priznala da u ljubavi nije imala mnogo sreće.

Aleksandra Mladenović  Foto: Marko Karović, Printscreen/Instagram

"Nisam bila voljena"

Kupila sam nekretnine i da ih izdajem, i od njih planiram da živim u penziji, da uživam sa unucima. Nadam se da ću se udati i imati i decu i unuke, nikada nije kasno za decu i unuke. Ja sam devojka koja veruje u ljubav, uvek sam zaljubljena. Bila sam istinski zaljubljena, ali mislim da nikada nisam bila voljena na pravi način.

Trenutno nemam sreće u ljubavi, mada verujem da će biti ljubavi. Nisam još spremna da se zaljubim, sada sam u drugačijoj fazi života - rekla je pevačica.

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