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Tokom devedesetih godina prošlog veka, emisija "Minimaksovizija“, koju je vodio legendarni Milovan Ilić Minimaks, važila je za jednu od najgledanijih televizijskih emisija, a u njegovom studiju gostovala su gotovo sva velika imena tadašnje javne scene.

Foto: Screenshot youtube/Mladjen, Nemanja Nikolić

Među čestim gostima bio je i Željko Ražnatović Arkan, koji se prilikom jednog gostovanja našao u neprijatnoj situaciji kada mu je voditelj postavio pitanje koje se odnosilo na Jelenu Karleušu. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je u publici tada sedela njegova supruga Svetlana Ceca Ražnatović.

Naime, Minimaks je pred svima pročitao pitanje koje je bilo upućeno Arkanu, a ticalo se njegovog tadašnjeg odnosa sa mladom pevačicom Jelenom Karleušom, sa kojom je, prema navodima iz tog perioda, već imao javne nesuglasice.

- Da li ste još ljuti na Jelenu Karleušu? Ti si izjavio dosta ovako neke teške reči - pitao je Minimaks, otvorivši tako temu koja je i tada izazivala veliku pažnju javnosti.

- Ne, ja sam izjavio ono što sam izjavio. Rekao sam da, kad je ona izjavila da, ona je pevačica, je l' tako... ona je izjavila za pevačice, izjavila za sebe da je k**va, i to je u redu, za sebe. Ali, ona je izjavila za sve pevačice - rekao je Arkan tada, na šta ga je Minimaks prekinuo: "Ali, ona je rekla da je ona najveća, njen problem, i ti si onda u novinama izjavio..."

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Ana Paunković, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen/Zvezde Granda, Ana Paunković

"Ja sam rekao da je bila ili drogirana ili pijana kad je to izjavila, jer to nije normalno za mene da neko, da devojka od svojih dvadeset godina za sebe kaže da je najveća k**va!", bio je izričit Arkan.

"Ja vidim da je dosta njih brane, ja moram da stanem isto malo na njenu stranu, ona je mislila nešto drugo, ali se malo loše izrazila", rekao je Minimaks.

Na to se uključila i glumica Ivana Žigon, i iznela svoj pogled na stvari: "Evo, ja malopre pevam u pesmi - ja sam ku*ka."

"Ona sama uništava svoju karijeru"

Arkan se ipak držao svog stava: "Ne, ja mislim da ona hoće da bude u žiži javnosti, ona ima loše savetnike. Bilo ko da je savetuje to da izjavi, nije trebao. To je povuklo na negativnu stranu. Ona sama gradi svoju karijeru ili je uništava, to je sve do nje".

1/11 Vidi galeriju Na svetskom nivou Foto: Privatna Arhiva

Minimaks je zatim upitao Cecu, koja je sedela u publici, da iznese svoje mišljenje o izjavi koleginice - "Vi ste bile u dobrim odnosima", a ona je tada rekla: "Što se direktno Jelene tiče, ja tu sebe nisam pronašla, što je i normalno, a volela bih da ubuduće govori isključivo u svoje ime, da se ne bi zamerala kolegama, to joj ne treba, jer, jako je mlada i pred njom je velika, velika budućnost," govorila je tada Ceca o sadašnjoj ljutoj suparnici.

Poslušajte isečak iz emisije koja se emitovala u februaru 1999.godine.