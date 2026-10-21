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Kompozitor Veljko Kuzmančević do detalja ispričao kako je počela njegova ljubavna priča sa kreatorkom Vericom Rakočević, kako je izgledala spontana prosidba u Skadarliji, ali i zbog čega je doneo odluku da potpiše predbračni ugovor.

Prvo stupanje u kontakt Veljka Kuzmančevića i Verice Rakočević dogodilo se poslovnim putem preko društvenih mreža, ali je zapravo počelo nesporazumom.

- Pa dobro, da, ona je krenula sa nekom kampanjom da najavljuje 30 godina svog rada i ja sam to video kao prosto neku vest i kontaktirao je i napisao da bi bilo super ako već pravi tako veliki događaj da taj događaj isprati jedan veliki simfonijski orkestar i da to zvuči, da damo podlogu jer svi ti njeni pređašnji, njene revije su bile uvek drugačije. Imali su te elemente dramskog, a onda sam ja pomislio da bi bilo super jer sam pročitao, ne znam, činjenicu da će biti, ne znam, 40 manekenki, to je neverovatno mnogo ljudi. To je trebalo da se desi u Nišu na onoj lokaciji pod otvorenim nebom, međutim, to se posle izjalovilo pa se nije dogodilo, ali ja sam to zamislio, odmah sam imao sliku u glavi i taj orkestar i zvuk i znao sam kako i... Naročito zato što one treba da hodaju, pa tu je izazovno i ritmički napraviti da to treba da traje, a da opet ne bude dosadno, pa da se spoji ta dva sveta. I ja sam joj poslao poruku i pitao je da li je raspoložena za tako neku saradnju. A ona je valjda razumela da je ja pitam da joj budem maneken, da joj šetam tu reviju. I onda sam ja objasnio da ja nisam... Rekao sam: "Hvala tebi što ti misliš da bih ja mogao to da šetam, ali, ja nisam maneken, ja sam kompozitor", i onda smo dalje nastavili priču.

1/9 Vidi galeriju Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević Foto: Kurir Televizija, Shutterstock, Sonja Spasic

Veljko se prisetio i početka profesionalne komunikacije i njene reakcije kada je prvi put čula muziku:

- I mi smo krenuli u komunikaciju, počeli smo da brejnstormujemo oko te revije i počeli smo da se dogovaramo otprilike kako bi to bilo, koliko da traje, kako te neke podatke... Krenuo je razgovor oko tog projekta i onda sam ja u jednom momentu napravio parče nekakve muzike i doneo joj da posluša i da vidimo je l' to to. Ona se oduševila. Ona je prvi put čula nešto što praktično kod nas ne postoji. Ja sam pokušao da spojim tu balkansku temu koja nije i koja ne udara na prvu, koja nije etno, ali sadrži tu neke, taj neki balkanski osećaj koji svi mi nosimo. A on je upakovan u jedan zvuk, u jedan veliki simfonijski orkestar. Isto kako zvuči recimo jedan holivudski blokbaster, al' ovo ima našu neku, naš neki šmek, naš DNK nosi. Ja sam s tim gađao i to naročito što se dešavalo u Nišu priča, i njoj se to dopalo i krenuli smo da radimo i da razrađujemo.

Planovi za Niš su, međutim, u poslednjem trenutku otkazani:

- Ja uradim kompletnu muziku i u nekom trenutku me zove da mi kaže da to otpada, da nema budžeta, da je problem. Mislim, to je bila politička odluka da se ne desi tamo i prosto je stopiran projekat za Niš. Šta ćemo, nekako brzinski, ona je celu stvar prebacila produkcijski da to bude u Beogradu, ali sad se menja ceo koncept, sad se menja i muzika. Ja sam onda imao neko kratko vreme, recimo desetak dana, da zajedno sa rediteljem koji je smislio da radi projekcije, da radi mapiranje po zidovima tog prostora napravim muziku i onda da bih sinhronizovao njegove pokrete na zidu i to ja sam sa njim najviše vremena provodio. On mi je slao materijal i ja sam sinhronizovao i muziku pravio na to. I to je bio moj prvi izlet recimo u neku baš elektroniku i nešto što je moderno, što je njima bilo u tom trenutku potrebno i mi smo to završili.

1/6 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Petar đorđević

Sudbinski odlazak na Zlatibor

Nakon uspešno završene revije, Veljko je otputovao u inostranstvo, ali je po povratku poželeo da Verica bude deo njegovog društva na reci:

- Da budem iskren, kada smo završili tu saradnju, kad se završila revija i sve to i, znači, već sam proveo neko vreme sa Vericom, energetski ja sam odmah osetio ko je Verica i to je nešto što meni prija i što mi odgovara, ali ja nisam bio tada u Srbiji. Bio sam u Austriji možda nekih dva meseca ili tri posle revije i vratim se u Srbiju i sa nekim drugarima u Novom Sadu na Dunavu imali smo lađu i mi smo se kanili da lađu napunimo hranom i pićem i da isplovimo i da idemo Dunavskim kanalom skroz, da idemo na Golubac dole i sve. U nekom trenutku ja vidim da bi njena energija bila tu super na tom brodu, da bi se super družili, zezali i da bi nam bio put sjajan, a znam da je avanturista, ja sam osetio da ona jeste to. Onda sam ja nju pozvao i pitao je da li hoće s nama na brod. Rekla je da hoće, ja sam rekao javićemo se kad budemo bili blizu da ti kažem lokaciju gde ćemo da te pokupimo. Međutim, kao zainat Dunav je bio visok, plovili su panjevi i stabla, mi nismo mogli da isplovimo, pa ćemo isploviti sutra, pa ćemo sutra... Uglavnom, mi smo tri dana na tom brodu popili sve što je bilo i pojeli, pokupili se i otišli kući.

Ubrzo nakon toga usledio je poziv koji je označio prekretnicu u njihovom odnosu.

- ...a onda je Verica posle nekog vremena, možda dve nedelje posle toga mene pozvala i pitala me: "Evo", kaže: "Je l' hoćeš da odemo zajedno, ja sam dobila neki vaučer u nekoj emisiji, neće niko da ide, hoćeš da odemo ti i ja na Zlatibor 10 dana?" Rekoh: "Hajde". I stvarno nas dvoje odemo. Odemo kao prijatelji. Međutim, tako su dani prolazili na Zlatiboru, kada si sa nekim čija se energija poklapa sa tvojom i kada imaš nekog ko je dovoljno slobodan, reći ću, onda možeš da smisliš razne načine i razne vrste zabave u toj prirodi, šetanja, istraživanja. Valjda je i njoj bilo interesantno jer se i ona na neki način učaurila u tu svoju svakodnevnicu, u posao, u medije, u sve to nekako... I nekako smo oboje došli na taj Zlatibor slobodni, rasterećeni i prosto, eto, na tom Zlatiboru se desio taj sudar tih energija. To se brzo desilo, al' prosto se desilo i na to se nije moglo uticati ni sa njene ni sa moje strane. Mi smo se vratili u Beograd, ja sam trebao da se vratim svojoj kući, ali smo to stalno odlagali jer hajde još sutra, zvali su nas ne znam gde pa da odemo tamo, pa da izađemo ovamo. Ja sam shvatio da mi u stvari smo sada tu. Nisam više video način da sad nas dvoje ne provodimo vrme zajedno i da više nismo zajedno - prisetio se Veljko.

1/5 Vidi galeriju Verica i Veljko na nesvakidašnjem venčanju Foto: Marina Lopičić, Damir Devišagić

Zaprosio je na Skadarliji

Shvativši da klasična veza nije opcija, Veljko je doneo nesvakidašnju odluku u jednoj beogradskoj kafani.

- E onda, a opet s druge strane, nisam ja video ni da mi možemo da se zabavljamo. Mislim, kako da sad ona meni bude devojka i da ja njoj budem dečko i da sad kao se mi viđamo ili... Mislim, to je sve bilo nenormalno, ali opet, nije postojao način. I onda smo mi sedeli jedno veče, moji i naši prijatelji su došli, sedeli smo zajedno u Skadarliji sa braćom Romima i u nekom trenutku ja sam Vericu pitao: "Šta ti planiraš za četvrtak, 19. septembar? Imaš ti nekih obaveza?" Kaže ona: "Nemam, što?". Rekoh: "Vidi, nit ti možeš meni biti devojka, niti ja tebi mogu biti dečko, a ovo je svakako pitanje dana kada će da krene ludilo medijsko, ako već treba da bude i to, ti hoćeš da se mi uzmemo?". I ona je rekla da bez razmišljanja. Meni je bilo prirodno. Bilo mi je normalno da ako već treba sve to tako da bude, onda neka bude sve to i meni i njoj sa bračnim drugom, a ne sa nekim... - ispričao je Veljko.

O reakciji okoline i porodice na venčanje, Kuzmančević je istakao:

- Zbog ljubavi sam razne stvari radio u životu i mislim da je jako važno, naročito kada je ljubav u pitanju, sve svoje resurse dati, uložiti u to, jer nisu to stvari koje se često dešavaju u životu i ne mnogo puta. I zato te stvari treba prigrabiti i potpuno otvorenog srca i raširenih ruku. Ja sam se tako i ponašao. Nije mi bio problem uopšte jer kako ću ja to da kažem sad kao roditeljima ili kako će neko to da posmatra... Gledajući recimo, niko od mojih prijatelja se nije iznenadio, jer je to stvar koja se potpuno mogla očekivati. Moji roditelji su apsolutno normalno reagovali, najobičnije.

1/7 Vidi galeriju Veljko i Verica Rakočević Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen/Fejsbuk

Svadba je organizovana na reci:

- Jeste, to je bio prelep dan. Ja sam Verici predložio... Sad je bilo pitanje gde će to da se pravi, ko će da dođe. Meni je bilo normalno da tu dođu neki najbliži prijatelji i par ljudi i da se to obeleži na normalan način kao što bi bilo šta drugo obeležili. Mi smo lađom prešli sa tamburašima, iz Beograda na Novi Beograd na taj splav gde se to sve dešavalo, a tamo su nas već čekali naši prijatelji, rodbina i sve ostalo. I bilo je prelepo zato što su ljudi bili opušteni, što je sve izgledalo kao jedan u stvari izlet na splavu, na Dunavu gde se svi ono poznaju, gde je neka lepa energija dobra i gde je ta ljubav sevala celo veče i celu noć.

Kuzmančević se osvrnuo i na odnos sa Veričinim naslednicima:

- Što se tiče porodice i jedne i druge, Veričine i moje, od prvog dana mi smo svi bili porodica i ja nikada nisam osetio ništa sem najdubljeg prijateljstva i ljubavi i od njene dece i unuka i cele njene porodice, isto kao i sa moje strane moja porodica.

Predbračni ugovor

Kao krunu priče o braku koji godinama privlači veliku pažnju javnosti, Veljko se osvrnuo na zlonamerne komentare i otkrio kako je prekinuo sve spekulacije:

- Meni su to sve objasnili ljudi koji su duže u medijima bili od mene, jer ja sam postao predmet medijskog interesovanja zato što sam se oženio sa ženom koja je duplo starija od mene. Meni je bilo neshvatljivo i nenormalno da neko ko vas ne poznaje i ko vas nikad nije video, sa vama nije stao i porazgovarao, može da ima neko mišljenje i da napiše tako nešto što je ružno i to. I dugo se to provlačilo do jednog trenutka dok meni stvarno nije, jer gde god sam došao na neko gostovanje ili nešto, uvek je to nešto provejavalo i onda sam ja to rešio vrlo jednostavno, prosto da građani Srbije ne bi bili mnogo uzbuđeni šta će se desiti posle našeg braka, ja sam im saopštio činjenicu da imam potpisan predbračni ugovor i da je sve regulisano onako kako treba da bude, i da se ne brinu da neću ostati ni sa kakvim stanovima, zgradama ili kapitalom koji nisam sam stvorio i sam zaradio ili ono što mi je ostalo - poručio je Veljko Kuzmančević.