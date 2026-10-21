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Pevačica Sandra Afrika izazvala je brojne reakcije nakon gostovanja u emisiji "Amidži šou“, kada je bez ustručavanja otkrila koju poznatu domaću pesmu ne može da podnese. Njen odgovor mnoge je iznenadio, budući da je reč o jednom od najvećih hitova legendarnog muzičara Momčila Bajagića Bajage.

Sandra Afrika ima novog dečka
Foto: Pink

Naime, tokom jednog segmenta emisije, voditeljka Tijana postavila je gostima zanimljivo pitanje – koju bi domaću pesmu zabranili kada bi imali tu mogućnost i zbog čega.

Prva je odgovorila Marija Kulić, koja je istakla da joj posebno smetaju numere koje, prema njenom mišljenju, promovišu konzumiranje narkotika.

- Ja ne znam ko peva, neki pop pevač nešto kad vučem belo. Te pesme koje promovišu narkomaniju, to bih isto momenta zabranila – rekla je Marija.

Sandra Afrika oplela po Bajaginoj pesmi

Bira reči kada govori u javnosti  Foto: Damir Dervišagić, Nikola Ristić RTS, Zorana Jevtić

Nakon Marijinog odgovora, Sandra Afrika se odmah nadovezala i otkrila da postoji jedan veliki domaći hit koji joj posebno ide na živce kada ga čuje tokom noćnog provoda.

- Znam ja, mene isto nervira ono u gradu kad smo, ona 'Moji su drugovi, nannanan' – otpevala je pevačica, ne navodeći tačan naziv pesme.

Međutim, tu se nije zaustavila, već je jasno stavila do znanja koliko joj pomenuta numera smeta.

- Ajde bre, kad čujem tu pesmu poludim – dodala je Sandra u studiju.

Njena izjava privukla je pažnju upravo zbog toga što je reč o pesmi „Moji drugovi“, jednom od najprepoznatljivijih hitova Bajage i Instruktora, koji se decenijama sluša na proslavama i u noćnim izlascima.

Iako je Sandra govorila o svom muzičkom ukusu i pesmi koja joj ne prija tokom provoda, njen izbor mogao bi da iznenadi brojne ljubitelje Bajagine muzike.

Sandra Afrika priznala da ima dečka

Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES, Kurir, Damir Dervišagić

Pevačica Sandra Afrika gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je iznenadila priznanjem da je ponovo zaljubljena i u vezi, ali je pokušala da identitet novog izabranika sačuva daleko od očiju javnosti.

Tokom gostovanja u emisiji, Sandra Afrika je na pitanje o ljubavnom životu odgovorila bez okolišanja, odmah demantujući da je reč o njenom nekadašnjem partneru i menadžeru:

"Imam dečka! Koji Mikiša, menadžer?!"

Kada ju je voditelj Milan Milošević upitao koliko je već u vezi, pevačica je pokušala da ostane tajanstvena, a sopstveni odgovor ju je nasmejao:

"Pa, ne toliko dugo... A posle ovoga ga možda neću ni imati".

Ipak, nastavila je u zagonetnom tonu i priznala da joj polazi za rukom da ljubav sakrije od medija:

"Pa... Duže, da. Ali, dobro krijem, stvarno".

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Sandra Afrika Izvor: Kurir