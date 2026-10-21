LAURA I FILIP U NOVOJ UTORAK TURI! Više se ne kriju ispod pokrivača, učesnica Elite pustila glas bez probema, hotel odzvanjao od uzdaha (VIDEO)
- Laura Prgomet i Filip Đukić ponovo su završili zajedno ispod pokrivača, bez skrivanja od kamera, tokom nove utorkom noći u Eliti.
- Laura je ranije priznala da je zaljubljena u Đukića i nada se ozvaničenju veze, ali je posle prvog intimnog odnosa zamerila njegov kontakt sa bivšom Aneli.
Laura Prgomet i Filip Đukić i prethodne noći završili su zajedno ispod pokrivača kao i svakog utorka.
Jedna od najlepših učesnica Elite uživala je u alkoholu, a nešto kasnije i u niskim strastima.
Nova tura
Od kako su prvi put bili intimni nakon žurke i uživali u strastima, svakog narednog utorka su zajedno.
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Laura je već nekoliko puta priznala da je u njega zaljubljena, te da se nada da će ozvaničiti vezu u jednom trenutku. Prošle nedelje video klipovi njihovog odnosa bili su viralni, a ni sada nisu marili za kamere, te su uživali kao da sutra ne postoji.
Neko vreme se nisu ni krili ispod pokrivača, te su kamere gotovo sve usnimile. Ubrzo su i njeni uzdasi odzvanjali hotelom.
Problemi
Nakon prvog intimnog odnosa koji su imali, Laura je zamerila Đukiću komunikaciju sa bivšom devojkom Aneli, te je javno priznala da se oseća iskorišćenom.
"Aposlutno sam iskorišćena. Ovde sam govorila da su njih dvoje jadni. Sada sam ovde najjadnija ispala ja. Što se raspravljaš sa curom? Ostavio si me tamo u hotelu. Što se raspravlja sa njom ako je ne voli. Napravio si od mene k****elu. Iskorišćena sam, ali sama sam kriva. Samo lepo priznaj da se želiš pomiriti i to je to" iznela je Laura.
Laura je rešila problem Aneli kada je ona uplovila u vezu sa Carem, ali je sada svaka nova devojka potencijalni problem.