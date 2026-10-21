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Laura Prgomet i Filip Đukić i prethodne noći završili su zajedno ispod pokrivača kao i svakog utorka.

Jedna od najlepših učesnica Elite uživala je u alkoholu, a nešto kasnije i u niskim strastima.

Nova tura

Od kako su prvi put bili intimni nakon žurke i uživali u strastima, svakog narednog utorka su zajedno.

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Laura je već nekoliko puta priznala da je u njega zaljubljena, te da se nada da će ozvaničiti vezu u jednom trenutku. Prošle nedelje video klipovi njihovog odnosa bili su viralni, a ni sada nisu marili za kamere, te su uživali kao da sutra ne postoji.

Foto: Printscreen

Neko vreme se nisu ni krili ispod pokrivača, te su kamere gotovo sve usnimile. Ubrzo su i njeni uzdasi odzvanjali hotelom.

Problemi

Nakon prvog intimnog odnosa koji su imali, Laura je zamerila Đukiću komunikaciju sa bivšom devojkom Aneli, te je javno priznala da se oseća iskorišćenom.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

"Aposlutno sam iskorišćena. Ovde sam govorila da su njih dvoje jadni. Sada sam ovde najjadnija ispala ja. Što se raspravljaš sa curom? Ostavio si me tamo u hotelu. Što se raspravlja sa njom ako je ne voli. Napravio si od mene k****elu. Iskorišćena sam, ali sama sam kriva. Samo lepo priznaj da se želiš pomiriti i to je to" iznela je Laura.

Laura je rešila problem Aneli kada je ona uplovila u vezu sa Carem, ali je sada svaka nova devojka potencijalni problem.