"IMAM GAĆE DANIJELA ALIBABIĆA" Milan Milošević priznao da je zaljubljen, pa nastao haos: Spasao me, doveo me kod njega kući
- Milan Milošević je priznao da je zaljubljen, ali nije otkrio ko mu je osvojio srce, uz poruku da je trenutno zadovoljan.
- U emisiji je nasmejao studio pričom da ima Danijelove gaće, majicu i papuče, jer ga je pevač spasao tokom noćnog kupanja.
Voditelj Milan Milošević retko govori o svom emotivnom životu, zbog čega je njegovo priznanje privuklo posebnu pažnju, ali je i nasmejao priznanjem o pevaču Danijelu Alibabiću.
Ognjen Amidžić odlučio je da ga direktno pita ono što mnoge zanima, a u razgovor se uključila i Bojana Lazić: "Tvoj ljubavni život? Kriješ ga kao zmija noge", pitao je Ognjen.
- Hajde da čujemo, živo me zanima, s obzirom na to da godinama nisi otkrio da li si zaljubljen? - dodala je Bojana.
- Jesam, zaljubljen sam - priznao je voditelj.
Kada je trebalo da otkrije nešto više o tome kako mu ide na ljubavnom planu, voditelj je ostao zagonetan, ali je jednou rečenicom nagovestio da je i te kako zadovoljan trenutnom situacijom.
- Uglavnom, zadovoljan sam i zadovoljen sam - poručio je Milan, ostavljajući prisutne bez konkretnog odgovora na pitanje ko je osoba koja mu je osvojila srce.
Milan je i nasmejao sve u studiju kada je priznao da nosi donji veš poznatog pevača.
- Imam Danijelove gaće, majicu, papuče. Krenuo sam da se davim kod njega na plaži, dobio sam aritmiju i počeo da se davim na noćnom kupanju. Ušao sam u ledenu vodu, mrak, dobio sam aritmiju. Danijel bio sa ženom na plaži, ušao je, spasao me, doveo me kod njega kući i dao mi gaće, čarape - rekao je o Danijelu Alibabiću koji mu je pomogao.
"Nikad nisam imao sreće u ljubavi"
Podsetimo, Milan je ranije govorio o tome da dugo nije imao partnera, ističući da svoj emotivni život ne krije namerno, već da jednostavno ne želi da u javnosti govori o odnosima koji još nisu dovoljno ozbiljni.
U jednom intervjuu priznao je da je duže vreme bio emotivno slobodan i da se nije naročito nadao da će se ljubav dogoditi, ali da ipak nije odustao od ideje da pronađe osobu sa kojom bi proveo život:
"Nemam vezu, nemam nikoga kraj sebe već duže vreme i nema tu šta da se krije. Kad bude neko bio, ne sumnjam da to neće izaći bilo gde jer to se ne može sakriti. Nisam nikad imao sreće u ljubavi i to sam takođe prihvatio, kao da je tako zapisano, ali ne gubim nadu da će neko naići s kim ću ostariti", rekao je tada Milan.