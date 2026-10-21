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Voditelj Milan Milošević retko govori o svom emotivnom životu, zbog čega je njegovo priznanje privuklo posebnu pažnju, ali je i nasmejao priznanjem o pevaču Danijelu Alibabiću.

Ognjen Amidžić odlučio je da ga direktno pita ono što mnoge zanima, a u razgovor se uključila i Bojana Lazić: "Tvoj ljubavni život? Kriješ ga kao zmija noge", pitao je Ognjen.

- Hajde da čujemo, živo me zanima, s obzirom na to da godinama nisi otkrio da li si zaljubljen? - dodala je Bojana.

- Jesam, zaljubljen sam - priznao je voditelj.

Kada je trebalo da otkrije nešto više o tome kako mu ide na ljubavnom planu, voditelj je ostao zagonetan, ali je jednou rečenicom nagovestio da je i te kako zadovoljan trenutnom situacijom.

1/5 Vidi galeriju Danijel Alibabić Foto: Kurir televizja, Kurir Televizija

- Uglavnom, zadovoljan sam i zadovoljen sam - poručio je Milan, ostavljajući prisutne bez konkretnog odgovora na pitanje ko je osoba koja mu je osvojila srce.

Milan je i nasmejao sve u studiju kada je priznao da nosi donji veš poznatog pevača.

- Imam Danijelove gaće, majicu, papuče. Krenuo sam da se davim kod njega na plaži, dobio sam aritmiju i počeo da se davim na noćnom kupanju. Ušao sam u ledenu vodu, mrak, dobio sam aritmiju. Danijel bio sa ženom na plaži, ušao je, spasao me, doveo me kod njega kući i dao mi gaće, čarape - rekao je o Danijelu Alibabiću koji mu je pomogao.

1/5 Vidi galeriju Voditelj uvek u žiži interesovanja Foto: Boba Nikolić, Printscreen, Printscreen/Instagram

"Nikad nisam imao sreće u ljubavi"

Podsetimo, Milan je ranije govorio o tome da dugo nije imao partnera, ističući da svoj emotivni život ne krije namerno, već da jednostavno ne želi da u javnosti govori o odnosima koji još nisu dovoljno ozbiljni.

U jednom intervjuu priznao je da je duže vreme bio emotivno slobodan i da se nije naročito nadao da će se ljubav dogoditi, ali da ipak nije odustao od ideje da pronađe osobu sa kojom bi proveo život: