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Pevačica Sandra Afrika otvoreno je progovorila o društvenim mrežama i ponašanju pojedinih koleginica sa estrade, otkrivši kako neke od njih, prema njenim tvrdnjama, koriste lažne profile kako bi same sebe hvalile i stvarale bolju sliku o sebi u javnosti.

Foto: Printscreen Inastagram

Naime, Sandra se osvrnula i na spekulacije da i sama poseduje lažne naloge sa kojih navodno ostavlja komentare u svoju odbranu. Pevačica je takve navode odlučno demantovala, ističući da joj je i vođenje jednog profila sasvim dovoljno.

- Nemam lažan profil, i ovaj jedan mi je preko glave. Ne vodim ga samo ja, svi živi smo na tom profilu. To mi je jako bezveze, kao, da branim sebe sa lažnog profila - rekla je Sandra.

Koleginice se same hvale sa lažnih profila?

1/4 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printscreen Inastagram

Sandra je ovom izjavom pokrenula temu lažnih profila na estradi, a posebnu pažnju privukla je tvrdnja da pojedine pevačice navodno same sebi pišu komplimente ispod objava.

Prema njenim rečima, takvo ponašanje smatra besmislenim, budući da se na taj način stvara lažna slika o popularnosti i podršci publike.

Priča o koleginicama koje sebi navodno ostavljaju komentare poput „Kako lepo pevaš“ i „Najlepša si“ dodatno je skrenula pažnju na ovu pojavu, ali Sandra u dostavljenoj izjavi nije otkrila o kojoj pevačici je reč.

"Same sebe reklamiraju i hvale preko fan stranica"

1/7 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Kurir

Sandra se tu nije zaustavila, već je javno iznela saznanja o pevačicama koje same upravljaju nalozima koji su predstavljeni kao stranice njihovih fanova.

"Imaju neki profili, provereno znam, gde koleginice moje vode... Tačnije, TikTok je u pitanju, gde same sebe reklamiraju i hvale... Ne pišu komentare, već vode taj profil! A to je kao fan TikTok profil... I onda hvale: 'Kako lepo pevaš, kako lepo pevaš, najlepša si', a provereno znam", rekla je.

Muzičari je razotkrili: "Sedi u kombiju posle nastupa i piše"

1/10 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

Pevačica je otišla i korak dalje, otkrivajući da je za ove postupke saznala direktno od ljudi koji sarađuju sa tom koleginicom.

"Njeni muzičari idu, pričaju kako sedi u kombiju i piše...", rekla je.

Iako nije želela javno da imenuje o kome je reč, Sandra je dala jasne detalje o njenom izgledu i pevačkim sposobnostima: "Pronaći će se, katastrofa mi je to. Žensko je, smeđa je. Lepo peva, ali to mi je ono... Pazi ti, kad to kažu njeni muzičari. Ma daj, ajde bre, molim te. Meni je to užas".