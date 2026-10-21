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Dalila Dragojević od samog početka desete sezone često se spominje u Eliti, a mnogi strepe od njenog potencijalnog ulaska.

Dok se Dalila gotovo svakodnevno provlači kroz emisije, ona uživa u Americi sa dečkom zbog kojeg je napustila sve.

Kako su svojevremeno pisali mediji, Marko trenutno živi i radi u Americi, gde se bavi poslovima perača sudova i povremeno nosi nameštaj da bi zarađivao.

1/7 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Instagram, Printscreen Instagram

- Marko živi već neko vreme u Njujorku i teško zarađuje svoj dinar. On je tamo našao i posao, nosi nameštaj i to mu je glavni izvor prihoda, pored zarade na Tik-toku - rekao je svojevremeno izvor za medije, koji je tada naveo da Dalila svojim novcem plaća dolazak kod njega.

- Dalila sve sama plaća. Sada je otišla kod njega od svojih para, ne treba na nju ništa da troši. Ona je samostalna i ima dovoljno para da sve to priušti. Uživaju u ljubavi i srećni su - zaključio je pomenuti izvor.

Marko je inače, prethodno radio u kuhinji jednog prestižnog hotela tokom letnje sezone pre nego što se fokusirao na svoj posao perača sudova. Njegova borba i predan rad u Njujorku su mu osnovni izvor prihoda, uz aktivnosti na Tik-toku, prenosili su mediji. Kako su navodili, Marko već neko vreme radi kao kamiondžija i zarađuje ozbiljan novac.

1/13 Vidi galeriju Dalila nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

"Faktički se udala u Americi"

Dalila i Marko uživaju u ljubavi, putovanjima, skupim restoranima, a nedavno je starletin prijatelj, Stefan Pavlović Cale otkrio detalje njihovog odnosa.

- Ona se faktički udala u Americi, nikad joj neću oprostiti što me nije pozvala na oproštajno druženje. Eno, uvalila se tamo u Americi, super joj je, baš se zaljubila - rekao je Cale.

1/5 Vidi galeriju Dalila Dragojević dospela je u žižu javnosti nakon što je u rijalitiju „Zadruga“ prevarila tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića, i to pred njegovim očima, započevši romansu sa Filipom Carem Foto: Printscreen

Jasan uslov za ulazak u Elitu

Dalila se oglasila putem Tiktok lajva jednom prilikom i otkrila šta misli o ponovnom povratku na velelepno imanje u Šimanovcima.

1/10 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Printscreen Insatgram, Printscreen Instagram, Printscreen

- Svoju grešku sam priznala i dok sam živa tvrdiću da sam napravila grešku, ali ne možete samo mene da osuđujete. Koliko se rijaliti igrača promenilo i šta se sve dešava, radili su mnogo gore stvari, ali samo se meni zamera. I dan danas me ljudi osuđuju. Ako želite da me gledate u rijalitiju, idite kod Mitrovića, pa mu pišite da spremi kofer para. Šta je za njega milionče, ko nama dolar - poručila je Dalila.