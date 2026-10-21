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Pevačica Tea Bilanović prošla je kroz veoma neprijatan period kada je pre godinu dana počela da pronalazi preteće poruke na svom automobilu. Međutim, tu se njene neprijatnosti nisu završile, budući da su usledili novi incidenti zbog kojih je odlučila da slučaj prijavi policiji.

Foto: Kurir

Naime, Tea je danima na šoferšajbni svog automobila zaticala papiriće sa pretećim porukama, a situacija je postala još ozbiljnija kada su joj sa vozila skinute registarske tablice, dok je automobil kasnije i obijen.

Pevačica je sada, gostujući u emisiji „Blic poligraf“, prvi put detaljnije progovorila o ovim događajima i otkrila da je uspela da sazna identitet osobe koja joj je ostavila jednu od pretećih poruka.

"Taksista iz moje zgrade mi je ostavljao poruke"

1/7 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako je objasnila, zahvaljujući snimku sigurnosne kamere uspela je da prepozna muškarca za kojeg tvrdi da je odgovoran za jednu od poruka. Ipak, kada je reč o ostalim incidentima, priznaje da ima određene sumnje, ali da ne može sa sigurnošću da tvrdi ko stoji iza njih.

- Za jednu poruku jesam. To je bio taksista, komšija iz zgrade, iz ulaza, a za ostale ko mi je skidao tablice i ko mi je obio auto, na to sumnjam ko je, ali ne mogu da tvrdim jer ne znam im ni imena, a tog taksistu sam videla na kameri - priznala je Tea.

Iako je od ovih događaja prošlo godinu dana, pevačica je tek sada javno iznela detalje o tome šta joj se dešavalo. Njeno priznanje posebno je privuklo pažnju jer je, prema njenim tvrdnjama, osoba koju je prepoznala na snimku neko iz njenog neposrednog komšiluka.

Za sada nije poznato da li su osobe koje su joj skidale tablice i obile automobil identifikovane, kao ni kakav je epilog policijske prijave

Gost je napao na svadbi

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscrean, Printscreen, Print Screen

Tea je svojevremeno progovorila o napadu koji joj se dogodio na jednom slavlju, kada je stari svat počeo da je gađa čašama.

- Desilo mi se više puta, ali jednom sam ispričala da se desilo. Nije ništa bilo meni lično namenjeno, prosto, uhm, čovek je tražio da se svira jedna pesma sto puta, bukvalno sto puta i bend je pokušao, to jest i ja sam bila u tom momentu ispred benda. Pokušala sam da objasnim da ne može zaredom da se svira jedna te ista pesma i eto, onda je počeo da nas gađa čašama, mene usput i tako. Bilo je momenata i gde, u, u klubu gde, gde je čovek polio crveno vino po meni zato što nisam znala pesmu. Mislim i mi pevači imamo pravo da ne znamo neku pesmu.