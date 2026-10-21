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Kristina Rozić, koju većina zna pod nadimkom Mima, devedesetih godina važila je za jednu od najpopularnijih, ali i najatraktivnijih pevačica.

Lepotica

Karijeru je započela 1994. godine, kada se pojavila sa pesmom "Budi malo muško" i osvojila srca publike, ali je plenila i atraktivnim izgledom.

Foto: printscreen YT

Mima je svojevremeno snmila i duet sa Rođom Raičevićem, ali je ubrzo nestala sa scene.

Ipak, ono što je malo poznato jeste da je ova pevačica svojevremeno bila i u strasnoj vezi sa sadašnjim dečkom starlete Aleksandre Subotić - Predragom Raspopovićem.

Veza između ovog para, ipak, nije potrajala, pa je svako nastavio svojim putem.

Iako nije dugo snimala autorske pesme i ne pojavljuje se u medijima, Mima se i danas bavi muzikom, te sa svojim bendom peva i ima tezge.

Ljubav cveta

Aleksandra Subotić godinama je u ljubavi sa biznismenom Predragom Raspopovićem Pecom sa kojim ima sina.

Subotićeva je doživela u najmanju ruku neprijatnost kada ju je partner prevario sa tada najboljom drugaricom Majom Marinković, a javnost je brujala o njihovoj romansi. Ipak, starleta mu je oprostila aferu i nastavila zajednički život sa njim.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić uživa u životu Foto: Printscrean, Printscreen, Instagram

"Svaka žena je nekad prevarena"

1/12 Vidi galeriju Aleksandra Subotić Foto: Printscreen/Instagram, Instagram Printscreen

Iako u javnosti ne govori mnogo o svemu što se dogodilo, Aleksandra je jednom prilikom otkrila kako je uspela sve da prevaziđe i Peci pruži drugu šansu.

- Zato što sam ja takva. Smara me to, to je kao da je jedini muškarac na svetu da sam ja oprostila prevaru, kao da je to ne znam ni ja kakvo čudo. Žene to kriju, ali meni je to prva prevara u životu koju sam oprostila o kojoj je brujala cela Srbija. Svaka žena koju sam upoznala nekad je bila prevarena, tvoje je da pružiš šansu, ako je taj neko prokocka, tu se šansa više ne pruža zar ne. Ja sam oprostila tada i dala svoj maksimum, rešila da zadržim porodicu na okupu i smatram da nisam pogrešila. Desilo se šta se desilo, Petar je posle svega korektan - pričala je Aleksandra za Hype.

kurir/informer