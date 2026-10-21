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Nakon što je Marko Osmakčić hitno diskvalifikovan iz "Elite 10", na društvenim mrežama počeli su da se šire snimci njegovih poslednjih trenutaka na imanju u Šimanovcima, na kojima se vidi kako provocira Filipa Cara.

Tenzija između dvojice rijaliti učesnika dostigla je vrhunac tokom noćne žurke, kojoj su prethodile višesatne svađe, uvrede i ozbiljne pretnje.

U kockarnici Marko je sve vreme dobacivao i vređao Filipa Cara, koji se suzdržavao jedno vreme, ali je u jednom trenutku krenuo ka njemu. Na sreću, obezbeđenje je bilo u pripravnosti i uspelo da razjarenog Cara smiri i spreči fizički obračun.

Marko nije želeo da se smiri, već je izašao napolje i posmatrao sve vreme Cara kojeg je obezbeđenje uspelo da smiri i skloni od Osmakčića. Posle se oglasila produkcija i diskvalifikovala Marka.

Produkcija donela hitnu odluku

Podsetimo, Marko Osmakčić diskvalifikovan je iz "Elite 10" nakon što je tokom 20. oktobra više puta izazivao Filipa Cara na fizički sukob, upućujući mu teške uvrede i pretnje.

Posebno burne reakcije izazvalo je njegovo pominjanje Careve maloletne ćerke, ali i uvrede koje je uputio Aneli Ahmić, zbog čega je više puta moralo da interveniše obezbeđenje.

Produkcija je, nakon niza incidenata, donela konačnu odluku da Osmakčić bude udaljen sa imanja u Šimanovcima.